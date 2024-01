Dybala lascia la Roma: pagano la clausola rescissoria

La Roma potrebbe perdere Dybala considerando la clausola rescissoria che permette a diversi club di portare via l’argentino dalla capitale

Nell’ottavo di finale di Coppa Italia, contro la Cremonese, la Roma si è imposta due a uno contro nonostante qualche sofferenza di troppo. Gli ospiti infatti erano passati in vantaggio prima di subire la rimonta firmata Lukaku e Dybala: l’argentino, entrato ad inizio ripresa, ha trasformato con freddezza il calcio di rigore conquistato da Spinazzola.

Il numero ventuno giallorosso conferma di essere un giocatore determinante per il sistema di gioco della Roma: come detto più volte da Mourinho, con Dybala è una squadra completamente diversa in grado di creare molti più problemi alle difese avversarie. Gli obiettivi dei giallorossi sono decisamente importanti: lottare per il quarto posto in campionato e arrivare in fondo nelle coppe. Una strada lunga e complicata ma la Roma sa di avere maggiori chance con un Dybala in più.

La situazione dell’argentino però preoccupa l’ambiente giallorosso e non solo per una condizione fisica che, come abbiamo visto, non è sempre al cento per cento. Il vero problema per Dybala riguarda la clausola rescissoria che può portare l’argentino lontano da Roma. Questo dettaglio contrattuale della Joya, necessario per permettere ai capitolini di portare il giocatore alla corte di Mourinho, preoccupa e non poco considerando il valore dell’attaccante e la sua importanza all’interno della stagione giallorossa.

Roma, pericolo Premier League: portano via Dybala

Stando a quanto riportato da Hitc ci sono diverse squadre di Premier pronte a pagare la clausola rescissoria di dodici milioni di euro valida fino al quindici gennaio e poi nuovamente attiva dal primo al trentuno luglio. Ricordiamo che se la clausola viene attivata da squadre estere la decisione spetta unicamente al giocatore.

Tottenham, Manchester United, Chelsea, Arsenal, Liverpool e Newcastle: sono queste le squadre che potrebbero essere interessate a Dybala in questa finestra invernale di mercato ma anche la prossima estate. L’argentino farebbe comodo a tutti questi club visto la sua infinita qualità e la capacità di cambiare la partita da un momento all’altro: la sua condizione fisica può essere l’unico dubbio delle squadre di Premier.

In una situazione del genere è chiaro come la Roma sia decisamente preoccupata: Dybala è troppo importante per i giallorossi e per la seconda parte di stagione dei capitolini. Mourinho spera di arrivare al quindici gennaio senza ricevere brutte sorprese; si prevedono giorni intensi nell’ambiente capitolino con il nome di Dybala al centro di numerose voci di mercato.