Disastro Juve, bufera all’intervallo: “È una disgrazia”

Primo tempo amaro per la Juventus contro la Salernitana. Sotto nel punteggio, i tifosi bianconeri mettono nel mirino un calciatore

Un grandissimo gol di Maggiore sta decidendo Salernitana-Juventus dopo i primi 45 minuti. Una rete mette pressione ai bianconeri di Allegri, chiamati ad una reazione immediata per provare a portare a casa i tre punti.

Al netto di un approccio alla partita discreto, la pericolosità della Juventus è andata via via calando, fino alla disattenzione del gol di Maggiore. Una rete che ha visto protagonista in negativo anche Filip Kostic, mal posizionato ad inizio azione sulla sinistra. Non sono mancate critiche sui social da parte dei tifosi proprio nei confronti dell’esterno serbo:

Continua a giocare titolare questo disastro di calciatore di #Kostic. Imbarazzante.#SalernitanaJuve — Nicolussi Guccini (@LaVidaBOCA83) January 7, 2024

vorrei capitare perché iling alla prima da titolare dopo vent’anni è stato martoriato mentre su quel vecchio di kostic vige il silenzio — ✩ (@succoacida) January 7, 2024

Kostic è diventato indolente, sembra che ti fa un favore a giocare. — Simone Ferri (@simonee_ferri) January 7, 2024

Kostic è un ex giocatore — Luca Marchi (@LucaMarchiLU) January 7, 2024

Kostic veramente scarso — Mrty (@disneymarty) January 7, 2024

kostic deve andare FUORI, iling peggio di così non può fare — der 🧡 (@bayxreche) January 7, 2024

Kostic quest’anno è una disgrazia — Marco Cardellini (@CardeMarco) January 7, 2024