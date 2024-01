DIRETTA Serie A, Empoli-Milan: le formazioni ufficiali! LIVE

Il programma domenicale della diciannovesima giornata inizia con Empoli-Milan, lunch match che Calciomercato.it seguirà in tempo reale

Ormai ci siamo, il giro di boa è arrivato. Tra incertezze di giochi e infortuni, il Milan si appresta a chiudere il girone d’andata in casa dell’Empoli. Reduci da tre risultati utili consecutivi (due vittorie e un pari), i rossoneri sperano di chiudere la prima metà del campionato a quota 39 punti, che rappresenterebbero un upgrade di un punto rispetto allo scorso anno.

Ancora decimata dagli infortuni, la lista dei convocati è stata ridotta ancora di più dalla partenza per la Coppa d’Africa di Samuel Chukwueze e Ismael Bennacer. Le buone notizie arrivano invece da Yunus Musah, a disposizione di Stefano Pioli per la sfida di oggi. Non se la passa di certo meglio Aurelio Andreazzoli. La squadra toscana dovrà infatti rinunciare a Pezzella, Cacace, Bastoni, Guarino, Bereszenyski, Kovalenko e Fazzini. Calciomercato.it seguirà la sfida del Castellani in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Empoli-Milan

EMPOLI (4-3-1-2): Caprile; Ebuehi, Ismajli, Walukiewicz, Luperto; Gyasi, Grassi, Maleh; Baldanzi; Cambiaghi, Caputo. All. Andreazzoli

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Theo, Florenzi; Loftus-Cheek, Adli, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. All: Pioli

CLASSIFICA SERIE A: Inter* punti 48; Juventus 43; Milan 36; Fiorentina* 33; Bologna* 32; Atalanta 29; Roma 28; Napoli 28; Lazio 27; Monza* 25; Torino 24; Genoa* 21; Lecce* 21; Sassuolo, Frosinone* 19; Udinese 17; Cagliari* 15; Verona* 14, Empoli 13; Salernitana 12

*una partita in più