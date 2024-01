Sorpresa Inter-Juventus, nuovi “scambi” sul tavolo: hanno detto basta

Intervenuto nel corso della diretta Twitch di TV PLAY, il giornalista ha fatto il punto della situazione in casa Inter. Juventus tirata in ballo

Protagoniste di un vibrante testa a testa in campionato, Inter e Juventus stanno dando vita ad interessanti duelli anche in sede di calciomercato.

Non è un mistero, infatti, l’inserimento dei bianconeri sul fronte Djaló, come anticipato da calciomercato.it. Bloccato inizialmente dall’Inter, il difensore sta vacillando dinanzi alla proposta della Juventus e potrebbe cambiare idea, vestendo la maglia bianconera. In procinto di sbloccare la situazione legata all’indice di liquidità grazie alla cessione di Ranocchia, la “Vecchia Signora” potrebbe infatti dirottare i soldi ricavati dalla cessione del centrocampista al Palermo proprio per Djalo. Di questo, e di tanto altro, ha parlato Gian Luca Rossi nel corso del suo ultimo intervento sul canale Twitch di TV PLAY.

Dall’Inter alla Juventus e viceversa, Rossi non ha dubbi: “La storia delle contestazioni dei tifosi è finita”

Molto attento alle vicende di casa Inter, Rossi ha prima espresso il suo punto di vista sulla situazione Djaló, dichiarandosi piuttosto tranquillo sulle strategie dell’Inter, poi ha analizzato lo stato di forma dell’organico di Inzaghi.

Ecco quanto riferito da Rossi: “Djaló? Non ne farei un dramma se andasse alla Juventus. I nerazzurri sono concentrati solo sulla seconda metà della stagione. L’attuale rosa mi sembra giusta ed è anche un bel gruppo”.

Rossi ha poi detto la sua in merito ai passaggi di calciatori, dirigenti e allenatori dall’Inter alla Juventus e viceversa: “Sul mercato non c’è più una questione ambientale degli scambi tra Inter e Juve. Cuadrado stava andando in Arabia ma l’hanno bloccato all’ultimo momento. Dopo che Conte, simbolo della Juventus, ha vinto lo Scudetto all’Inter, la storia delle contestazioni dei tifosi per calciatori che vanno da una parte all’altra è finita”.