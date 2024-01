Salta un’altra panchina in Serie A: mancano solo 90 minuti

Novanta minuti che potrebbero essere decisivi per un’altra panchina del massimo campionato italiano. Tecnico a forte rischio

Il diciannovesimo turno di Serie A è delicatissimo per diverse squadre: dopo la sconfitta del Verona, con tanto di polemica finale, sono altri i club che non possono permettersi di perdere punti in una giornata che può essere decisiva in tema allenatori.

Sul noto social X abbiamo fatto un sondaggio chiedendo chi rischia di più l’esonero in caso di risultato negativo nella giornata di oggi. Al primo posto, con il 50%, troviamo Dionisi. Il tecnico del Sassuolo ha bisogno di ottenere un risultato positivo contro la Fiorentina, partita per nulla semplice visto il momento della viola e l’obiettivo, di Nzola e compagni, di blindare il quarto posto.

Il Sassuolo ha sedici punti e, nelle ultime cinque partite, ha ottenuto una sola vittoria a fronte di quattro sconfitte. Situazione delicatissima con la squadra che ha assolutamente bisogno di cambiare perché la zona retrocessione dista solamente due punti. Al secondo posto del sondaggio, con il 32.4%, troviamo Andreazzoli. Il tecnico, subentrato a Zanetti, potrebbe rischiare di terminare il campionato con largo anticipo.

L’Empoli, tre punti nelle ultime cinque partite, è in piena zona retrocessione e serve una vittoria per iniziare il nuovo anno nel migliore dei modi. Il problema è l’avversario, un Milan con la voglia di conquistare tre punti per non perdere di vista la vetta della classifica. Il match con i rossoneri non è proprio il più ideale per giocarsi il proprio futuro.

Allenatori a rischio esonero: Di Francesco e Ranieri tremano

Al terzo posto del sondaggio, con l’8.8%, troviamo Di Francesco. Il Frosinone aveva iniziato la stagione nel migliore dei modi diventando una delle più belle sorprese del campionato. La vittoria del Maradona non aveva fatto altro che certificare la capacità, di Soulé e compagni, di fare la propria partita contro qualsiasi avversario.

Ultimamente è un periodo delicatissimo per il Frosinone: un solo pareggio nelle ultime cinque partite e zona retrocessione che si avvicina. Serve riordinare le idee e tornare a fare punti o si rischia di venire coinvolti in una lotta inattesa fino a qualche settimana fa.

E’ chiaro che in questo tipo di situazione rischia tantissimo Di Francesco: il tecnico, arrivato a Frosinone, proprio per riscattare le avventure passate, deve trovare il modo per uscire da una situazione delicatissima.

Chiudiamo questo sondaggio con Ranieri; anche il tecnico del Cagliari ha raccolto l’8.8%. I suoi ragazzi, reduci dallo zero a zero contro l’Empoli, hanno bisogno di fare punti in casa del Lecce per uscire da una situazione veramente delicata. Appare complicato ipotizzare l’esonero di un tecnico capace di riportare la squadra in Serie A e che sta dimostrando di poter dare quel qualcosa in più per trascinare i suoi ragazzi alla permanenza nel massimo campionato italiano.