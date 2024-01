Ranieri a caccia di punti in trasferta: ecco perchè servono disperatamente

Ranieri vola a Lecce con il suo Cagliari alla caccia di importanti punti salvezza: le statistiche sulle trasferte, però, non gli sorridono.

Claudio Ranieri sta provando a riportare fuori dalla zona retrocessione il Cagliari, ma non sarà semplice: quest’anno più che mai la lotta per non retrocedere è davvero difficile e soprattutto ricca di insidie. Anche una formazione come la Salernitana, che sembrava destinata all’ultimo posto in classifica, grazie ad una vittoria è riuscita a rimettersi in gioco ed ora darà del filo da torcere a tutte le concorrenti.

Per questo motivo i sardi sono alla ricerca di punti salvezza davvero importanti contro un Lecce che nelle ultime cinque giornate ha ottenuto cinque punti e che non perde da quasi un mese.

In tal senso, però, le statistiche relative alle gare in trasferta dei rossoblu non sono positive: starà pronto a Ranieri cercare di invertire questa rotta e dare una gioia anche lontano dall’Unipol Dumos ai propri tifosi che non hanno mai fatto mancare il proprio appoggio alla squadra. Ecco i dati che l’ex allenatore di Leicester e Roma proverà a migliorare a tutti i costi.

Cagliari a caccia di punti salvezza: il dato sulle gare in trasferta

Il Cagliari, insieme al Frosinone, è la squadra che è riuscita ad ottenere meno punti lontano dalle mura di casa: soltanto due gettoni in nove partite.

Questa potrebbe anche essere l’occasione per interrompere un’altra striscia negativa che forse in pochi hanno notato ma che dura da quasi venti giornate: i sardi, infatti, sono gli unici a non essere ancora riusciti a realizzare una rete da fuori area in Serie A.

Ranieri, però, può contare su una rosa che ha dimostrato di credere fermamente nell’idea di calcio dell’ex tecnico Fulham e Nantes anche nei momenti più difficili. Insomma, i presupposti per fare bene ci sono tutti.