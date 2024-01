Offerte da Inter e Juve: il giocatore ha già fatto la sua scelta

Il giocatore, in questa sessione estiva di mercato, è seguito da Inter e Juventus ma sembra aver fatto una scelta ben precisa

Nella prima partita del nuovo anno, il Barcellona ha faticato più del solito ma è riuscita ad ottenere una vittoria fondamentale dal punto di vista della classifica. Il 2-1 in casa del Las Palmas permette ai blaugrana di tenere il passo di Real Madrid e di un Girona che non vuole smettere di sognare.

Tra i protagonisti del match dobbiamo menzionare Sergi Roberto autore dell’assist per il momentaneo pareggio. Il classe 1992 è al Barcellona dal 2009 e i tifosi non potranno mai dimenticare la rete contro il PSG che ha chiuso una delle rimonte più incredibili nella storia del calcio.

Giocatore importante all’interno della rosa blaugrana e che ha regalato la vittoria, contro l’Almeria nell’ultima partita del 2023, con una bellissima doppietta. Dal punto di vista tattico può ricoprire diversi ruoli, dal mediano davanti alla difesa alla mezzala in un centrocampo a tre fino al terzino destro.

Sergi Roberto, che in questa stagione ha disputato nove partite tra tutte le competizioni, ha il contratto in scadenza il prossimo trenta giugno. Stando a quanto riportato da diariogol, il centrocampista potrebbe lasciare il Barcellona complice un minutaggio decisamente ridotto rispetto al passato e uno stipendio piuttosto alto.

Il giocatore piace all’Arsenal che sembra aver fatto una prima offerta per assicurarsi le prestazioni di Sergi Roberto; i Gunners sono in piena corsa per il titolo e vogliono rinforzare una rosa che, nella seconda parte di stagione, dovrà essere grande protagonista. il classe 1992 però piace anche a due club del massimo campionato italiano.

Sergi Roberto piace in Italia: Juve ed Inter sul centrocampista

In Serie A sono Juventus ed Inter ad aver messo gli occhi su Sergi Roberto. I bianconeri, come sappiamo, hanno bisogno di un centrocampista e il profilo del giocatore del Barcellona sembra essere perfetto per il sistema di gioco di Allegri.

Sergi Roberto farebbe molto comodo anche ai nerazzurri visto la sua capacità di essere determinante (come dimostrato dalle ultime due partite del Barcellona) nei momenti che contano. Il calciatore sembra preferire, anche per un discorso economico, la proposta del club inglese e nei prossimi giorni potrebbe arrivare la svolta nel futuro di un giocatore che ha legato al Barcellona la maggior parte della sua carriera risultando, in diverse occasioni, decisivo. Il futuro di Sergi Roberto potrebbe essere in Premier League nonostante il club blaugrana abbia diversi impegni con Xavi ad aver bisogno di tutta la rosa a disposizione. Il fascino della Premier League rischia di fare tutta la differenza del mondo.