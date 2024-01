Infortunio alla coscia: cambia il mercato della Juventus

Infortunio alla coscia e ancora incerti i tempi di recupero: il ko rappresenta una svolta per il mercato della Juventus

Per il Real Madrid è l’ennesimo infortunio stagionale, per la Juventus una notizia che rischia di cambia il mercato della società piemontese.

Perché nel mirino dei bianconeri c’è Lucas Vazquez, duttile esterno destro dei Blancos il cui contratto terminerà alla fine della stagione. La Juventus sperava di poter mettere le mani su di lui già in questa sessione di gennaio, ma un infortunio complica e non poco i piani bianconeri. Il Real Madrid ha infatti ufficializzato che Lucas Vazquez ha rimediato un infortunio alla coscia destra. Un ko pesante, che impedirà al giocatore di partire per l’Arabia Saudita e disputare la Supercoppa di Spagna. Un’altra assenza pesante per il torneo, visto che anche Joao Cancelo non partirà per l’Arabia Saudita.

Real Madrid, il ko di Lucas Vazquez complica il mercato della Juventus

Una pessima notizia per Carlo Ancelotti, che ha da poco ritrovato Vinicius Junior e Arda Guler, ma che in difesa continua a fare i conti con numerosi infortuni, i più gravi quelli di Alaba e Militao.

La Juventus aveva individuato in Vazquez il rinforzo giusto per la corsia. Un profilo esperto, in grado di giocare in ogni ruolo della fascia destra: un fit perfetto, insomma, per Massimiliano Allegri. L’infortunio però come detto, complica le cose, anche perché il Real Madrid non ha fatto sapere quelli che potranno essere i tempi di recupero del galiziano classe 1991.

Questo il comunicato ufficiale della società iberica:

“Dopo gli esami effettuati oggi al nostro giocatore Lucas Vazquez dai Servizi Medici del Real Madrid, gli è stato diagnosticato un infortunio al muscolo semitendinoso della coscia destra. L’evoluzione è in attesa”.