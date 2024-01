Inter-Verona, caos sul gol di Frattesi: “Era da annullare”

Il gol di Frattesi, nel finale di Inter Verona, ha fatto molto discutere visto il contatto tra Bastoni e Duda non segnalato dall’arbitro

Un match che ha regalato più emozioni di quelle che, probabilmente, ci si aspettava. A San Siro si affrontavano Inter e Verona in un testa coda fondamentale per la classifica di entrambi. I ragazzi di Baroni hanno mostrato personalità nel corso dei novanta minuti e sono andati ad un passo dal portare a casa un risultato positivo.

Henry infatti aveva pareggiato il gol di Lautaro e sognava di conquistare un punto fondamentale in ottica salvezza. Nel terzo minuto di recupero ci ha pensato Frattesi a far esplodere San Siro e a regalare una vittoria importantissima per l’Inter e la lotta scudetto.

Ecco le parole di Luca Marelli nell’immediato post partita in riferimento all’episodio che ha deciso la gara

“Rimane a terra Duda dopo un contrasto con Bastoni. Gomitata, certamente fallo, mi aspettavo ofr, poi Bastoni partecipa attivamente. Non guarda il pallone, va su Duda. Se ci fosse ofr, ci sarebbe stato calcio di punizione per il Veorna, ammonizione per Bastoni e annullamento del gol”