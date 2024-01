Inter, colpo in Argentina: clausola e ‘scippo’ a Lotito

Le ultime di calciomercato mettono in evidenza la possibilità di una nuova operazione dei nerazzurri in Sudamerica. Ecco tutti i dettagli

L’Inter rischia di veder sfumare il colpo Djalo, con la Juventus in scia di sorpasso, così per i nerazzurri può riaprirsi il mercato dei difensori in vista della prossima stagione. Marotta e Ausilio potrebbero andare a caccia di altre soluzioni low cost, anche se non per forza a zero.

A tal proposito, nelle ultime ore è riemersa la candidatura di un giovane centrale da tempo sul taccuino della dirigenza di viale della Liberazione. Parliamo di Nicolas Valentini, ventiduenne argentino attualmente in forza al Boca Juniors.

Giocatore di grande prospettiva, tanto che alcuni mesi fa si parlò di lui anche in ottica Nazionale azzurra visto che è in possesso di passaporto italiano.

