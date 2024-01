Il Monza espugna lo ‘Stirpe’: rimonta sfiorata dal Frosinone

Vittoria pesante dei brianzoli in casa del Frosinone, svegliatosi troppo tardi. Quarta sconfitta consecutiva per la squadra di Di Francesco

Il Monza espugna lo ‘Stirpe’ e sale a 25 punti in classifica, sorpassando momentaneamente il Torino di Juric.

La partita sembra finita già nel primo tempo, chiuso dai brianzoli sul risultato di due a zero grazie alle reti di Mota e Valentin Carboni. A inizio ripresa arriva anche il tris, con lo sfortunato autogol di Soule. Poi però il Monza si addormenta e il Frosinone riapre i giochi: Harroui risponde subito dopo il tre a zero e, al quarto d’ora dal termine, lo stesso Soule trasforma con freddezza il rigore concesso per fallo di D’Ambrosio su Caso. Nel finale la squadra di Palladino, in tribuna perché squalificato, si riassesta portando a casa tre punti pesanti. I ciociari di Di Francesco concludono un ottimo girone d’andata a 19 punti, ma quella di oggi è la quarta sconfitta consecutiva.

FROSINONE-MONZA 2-3

18′ Mota, 45′ V. Carboni, 55′ aut.Soule (M), 56′ Harroui, 75′ rig.Soule

CLASSIFICA SERIE A: Inter* punti 48; Juventus 43; Milan 36; Fiorentina 33; Bologna* 32; Atalanta 29; Roma 28; Napoli 28; Lazio 27; Monza* 25; Torino 24; Genoa* 21; Lecce 20; Frosinone* 19; Udinese 17; Sassuolo 16; Verona* 14, Cagliari 14; Empoli 13; Salernitana 12

*una partita in più