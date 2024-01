Dumfries esce e zoppica: la reazione di San Siro

Dumfries lascia il campo nella ripresa a Darmian un po’ acciaccato e dopo una prestazione deludente nel match tra Inter e Verona

Non la migliore partita stagionale per Denzel Dumfries. L’olandese ha faticato nel lunch match contro il Verona, con l’Inter in vantaggio per 1-0 grazie alla zampata di capitan Lautaro Martinez prima del pareggio degli scaligeri con il neo-entrato Henry.

L’esterno nerazzurro rientrava da titolare dopo l’infortunio rimediato a Napoli e nell’ultima trasferta con il Genoa era entrato nel finale di gara. Dumfries non è al meglio della condizione e lo si capisce anche da un piccolo problemino alla coscia sinistra rimediato a metà primo tempo. Si riscalda quindi Darmian, prima dell’ok del compagno di squadra a Simone Inzaghi in panchina per proseguire la partita. Il nazionale olandese non brilla però anche nella ripresa e soffre le incursioni di Doig. Il pubblico comunque, a differenza dei mugugni della scorsa stagione, ha cercato di incoraggiare Dumfries e lo ha applaudito all’uscita dal campo per Darmian. Al 16′ del secondo tempo stavolta è arrivata la sostituzione con il jolly ex Manchester United, tra gli applausi del tifosi nerazzurri sulle tribune del Meazza.

Dumfries esce un po’ zoppicante, ringraziando i sostenitori interisti dando il cinque a Inzaghi in panchina. Da valutare l’acciacco alla coscia dell’ex PSV, anche se al momento le sue condizioni non preoccupano il tecnico piacentino che dalla prossima uscita avrà anche a disposizione il nuovo acquisto Buchanan sulla fascia destra.