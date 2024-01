DIRETTA Serie A, Frosinone-Monza | Formazioni UFFICIALI LIVE

Seconda sfida del sabato, valido per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A, tra Frosinone e Monza

Dopo la gara tra l’Inter e il Verona, valido per il lunch match della diciannovesima giornata del campionato di Serie A, scendono in campo per la sfida delle 15 il Frosinone e il Monza.

I padroni di casa, guidati in panchina da Eusebio Di Francesco, si presentano al primo appuntamento del nuovo anno dopo aver collezionato tre sconfitte consecutive, quattro nelle ultime cinque partite, contro Lecce, Juventus e Lazio. Necessario un cambio di rotta per tenere le debite distanze dalle zone calde della classifica. Di contro, i brianzoli dell’allenatore Raffaele Palladino, arrivano a questa sfida dopo aver fermato sullo 0-0 i campioni d’Italia in carica del Napoli di Walter Mazzari al ‘Maradona’. La vittoria, invece, manca da quasi un mese: era il 10 dicembre scorso quando si imposero per 1-0 sul Genoa di Alberto Gilardino. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Benito Stirpe’ di Frosinone.

FORMAZIONI UFFICIALI FROSINONE-MONZA

FROSINONE (3-4-3): Turati; Monterisi, Lusuardi, Okoli; Lirola, Harroui, Barrenechea, Gelli; Soulé, Cheddira, Reinier. All. Di Francesco

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; D’Ambrosio, Gagliardini, Caldirola; Pedro Pereira, Bondo, Pessina, Ciurria; Colpani, Carboni; Mota Carvalho. All. Palladino

CLASSIFICA SERIE A:

Inter punti 48*; Juventus 43; Milan 36; Fiorentina 33; Bologna* 32; Atalanta 29; Roma 28; Napoli 28; Lazio 27; Torino 24; Monza 22; Genoa* 21; Lecce 20; Frosinone 19; Udinese 17; Sassuolo 16; Verona 14*, Cagliari 14; Empoli 13; Salernitana 12.

*una partita in più.