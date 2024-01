Nuovo bomber per Pirlo: arriva subito e gratis

La Sampdoria segue da vicino un bomber che potrebbe garantire a Pirlo l’attaccante giusto per il suo progetto: può arrivare gratis.

Non sarà facile portarlo in Italia, tuttavia la Sampdoria potrebbe provarci. Dopo aver rescisso il suo contratto che lo legata all’Inter Miami, compagine militante in MLS, Josef Martinez è in attesa di capire quale potrebbe essere il suo futuro. Per lui, che ha avuto anche un passato tra le fila del Torino ormai parecchi anni fa, ci sarebbero tre possibili destinazioni tra cui scegliere, una delle quali porterebbe proprio in Italia, in Serie B.

Secondo quanto riportato da Fichajes, il club doriano sarebbe uno dei principali indiziati, per riportare nel Belpaese la punta venezuelana, autrice di 13 reti in due anni e mezzo tra le fila dei granata dal giugno 2014 al gennaio 2017. Questa, però, non sarebbe l’unica opzione a disposizione del ragazzo classe 1993.

La seconda, infatti, lo riporterebbe in Europa, ma in Spagna, con l’Almerìa che si è aggiunta alla lista delle squadre che hanno palesato un interesse per lui. Con il Las Palmas più defilato, la trattativa con gli spagnoli, attualmente in Primera Divisiòn, garantirebbe a Martinez un palcoscenico prestigioso, sebbene il club al momento sia all’ultimo posto nella Liga con soli cinque punti e nessuna vittoria in diciannove giornate. Esisterebbe, però, anche una terza strada.

Josef Martinez, infatti, potrebbe rimanere anche negli Stati Uniti, con i Los Angeles Galaxy che avrebbero sondato il terreno per capire qual è al momento la disponibilità del ragazzo di proseguire la sua avventura in MLS.

Dopo essere entrato nella storia dell’Atlanta United come miglior marcatore nella storia del club (111 gol in 158 presenze nell’arco dei sei anni in cui è rimasto con i rossoneri), e dopo la buona annata con l’Inter Miami, per lui è venuto il momento di ripartire. Sampdoria, Almeria o Los Angeles Galaxy: una di queste tre squadre potrebbe essere la prossima per l’ex Torino.