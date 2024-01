La Juventus lo perde a zero: irruzione dalla Premier League

Si scada già il mercato intorno ai calciatori in scadenza di contratto. La Juventus ne ha uno nel mirino che però è stato accostato ad una squadra di Premier League

A dispetto delle temperature tipicamente invernali inizia a scaldarsi l’ambiente in sede di calciomercato soprattutto intorno ai calciatori in scadenza contrattuale, che senza rinnovo potranno rivelarsi autentici affari a zero in vista dell’estate.

Tra i big in scadenza c’è anche Felipe Anderson, ormai a fine corsa con la Lazio a margine peraltro di una stagione tutt’altro che esaltante da un solo gol in ben 25 presenze complessive finora tra le varie competizioni. La Lazio, dal canto suo, per un rinnovo non vorrebbe andare oltre i 3,5 milioni di euro, compresi i bonus, per quattro stagioni. La richiesta del brasiliano è più elevata e su di lui iniziano a circolare diversi nomi forti in vista del futuro.

In Italia Anderson è stato accostato soprattutto alla Juventus che sarebbe sulle sue tracce nell’ottica di un potenziale colpo a costo zero. La concorrenza rischia però di farsi agguerrita visto che oltre all’Arabia Saudita spunta anche un’ipotesi dalla Premier League.

Calciomercato Juventus, Felipe Anderson nel mirino dell’Aston Villa

Spunta infatti un’altra ipotesi Premier per Felipe Anderson, che nel campionato inglese ci ha già giocato ai tempi del West Ham.

Secondo quanto evidenziato da ‘Sky Sports News’ attraverso il giornalista Lyall Thomas, l’Aston Villa starebbe mostrando interesse nell’ingaggiare l’ex ala degli ‘Hammers’ a parametro zero in estate. In Inghilterra l’avventura prima di finire al Porto non si chiuse al meglio, ma il primo anno di Premier fu molto incoraggiante con ben 9 gol e 4 assist in campionato nella stagione 18/19.

L’Aston Villa potrebbe quindi provare a riportarlo a zero in Premier andando a sfidare proprio la Juventus, che da qualche tempo segue le vicende relative all’esterno brasiliano. Un jolly offensivo che a buon mercato potrebbe far comodo a molti.