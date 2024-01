L’Arabia lo rende ricco: addio Juve immediato

Il giocatore è finito nel mirino dei club arabi e potrebbe lasciare la Serie A già durante il calciomercato di gennaio

Il mercato dei calciatori in scadenza di contratto fra sei mesi è pronto ad entrare nel vivo. Da febbraio potranno, infatti, firmare con un’altra squadra.

Come ogni anno le occasioni non mancano. Sono d’altronde diversi i giocatori con un accordo firmato fino al prossimo 30 giugno e tra questi c’è anche Felipe Anderson.

Il brasiliano che lo scorso 15 aprile ha compiuto 30 anni è a caccia, di fatto, dell’ultimo importante contratto della sua carriera. La stagione che sta vivendo fin qui non è certo esaltante: in 25 partite giocate, con oltre 1700 minuti, il calciatore è andato a segno una sola volta, trovando anche sei assist. Numeri decisamente negativi, ma non mancano le squadre pronte ad investire su di lui.

Vorrebbe continuare a farlo la Lazio, intenzionata a blindarlo con un nuovo contratto. I biancocelesti, però, non vogliono andare oltre i 3,5 milioni di euro, bonus compresi, per quattro stagioni, ma l’accordo non c’è ancora.

La richiesta di Felipe Anderson è superiore – sui 4 milioni di euro – ma il problema per il club capitolino è certamente un altro, quello legato alla concorrenza. Il brasiliano in questi giorni è stato, infatti, accostato anche al Milan, ma è soprattutto un’idea della Juventus. Giuntoli è da tempo sulle tracce dell’esterno 30enne e nei prossimi giorni potrebbe avanza un’offerta concreta.

Juve e Lazio, Felipe Anderson in Arabia Saudita: 15 milioni sul piatto

In questa sessione di calciomercato, però, la Lazio deve fare i conti soprattutto con le squadre arabe, che vorrebbero soffiare Anderson ai biancocelesti.

Come riporta Sky Sport, per il giocatore sarebbe arrivata un’offerta da 15 milioni di euro dall’Arabia Saudita. Un trasferimento nei prossimi giorni, chiaramente, metterebbe la parola fine anche ad un approdo alla Juventus a parametro zero in estate. La situazione, dunque, è monitorata anche dai bianconeri, oltre che dalla Lazio, che spera ancora nel rinnovo.