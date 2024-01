Juventus, tra forfait e futuro: il doppio annuncio sul centrocampista

Le dichiarazioni del tecnico in merito al futuro del giocatore che tanto piace ai bianconeri di Massimiliano Allegri

La Juventus ha voglia di regalarsi almeno un rinforzo a centrocampo in questa sessione di calciomercato.

Tra i nomi in cima alla lista della spesa c’è certamente Kalvin Phillips. Il calciatore è in uscita dal Manchester City, ma i bianconeri devono fare i conti con la concorrenza del Newcastle. Al momento, però, l’ex Leeds è ancora a disposizione di Pep Guardiola. Il tecnico spagnolo, intervenuto in conferenza stampa, in vista della sfida contro l’Huddersfield, valida per il terzo turno di FA Cup, ha parlato anche del calciato nativo di Leeds.

Manchester City, futuro Phillips: parla Guardiola

In realtà l’ex Barcellona non ha dato certezze in merito al futuro del centrocampista. Guardiola ha, infatti, spiegato i motivi dell’assenza di Phillips, lasciando aperta ogni possibilità sul suo futuro:

“Kalvin non ha potuto allenarsi negli ultimi cinque giorni perché era malato, era congestionato e aveva la febbre – si legge sul Manchester EveneningNews -. Quel che succederà, succederà. Non conosco i desideri dei giocatori e non parlerò della finestra di mercato. Il club non mi ha informato di nulla in merito. Non so se firmeremo con dieci giocatori o se dieci se ne andranno…“