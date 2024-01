In fuga dall’Arabia dopo sei mesi: torna subito in prestito

L’ex stella del calcio europeo considera già conclusa la sua esperienza nel campionato arabo

Nonostante l’incremento del numero dei top player approdati nell’ultima estate, la Saudi Pro League fatica del tutto a decollare. La qualità delle migliori squadre del paese è sicuramente cresciuta, così come lo spettacolo generale tra i vari match. La distanza rispetto all’Europa, però, sembra essere ancora evidente.

Se n’è accorto ad esempio Karim Benzema, ex Pallone d’Oro già stufo della sua esperienza in Arabia Saudita. Il campione francese è letteralmente fuggito nei giorni scorsi dal ritiro dell’Al-Ittihad dopo essere finito tra le critiche dei suoi nuovi tifosi per un rendimento al di sotto delle loro aspettative. Un rapporto che – in particolare – sembra essersi consumato in seguito alla rovinosa sconfitta dello scorso 26 dicembre nel big match contro l’Al-Nassr, terminato per 5-2 in favore di Cristiano Ronaldo e compagni.

Da quel momento, l’ex Real Madrid è finito al centro delle critiche dei tifosi arabi ed ha lasciato la squadra senza fornire ulteriori dettagli. Un mistero vero e proprio, enfatizzato anche dalla scomparsa improvvisa dei profili social del centravanti francese. A questo punto, con l’apertura del mercato invernale, l’attaccante potrebbe lasciare immediatamente la formazione araba e decidere di tornare in Europa per chiudere a testa alta una carriera brillante.

Calciomercato, Benzema tenta il ritorno al Real Madrid

Secondo quanto riportato da ‘El Nacional’, Benzema starebbe tentando di aprire ad un ritorno clamoroso al Real Madrid.

L’attaccante francese si sarebbe già pentito dell’addio della scorsa estate e vorrebbe convincere l’Al-Ittihad ad aprire al prestito per tornare a vestire la maglia ‘blanca’. Il centravanti sa bene che la sua partenza non è stata del tutto rimpiazzata e crede che nell’organico di Carlo Ancelotti ci possa ancora essere spazio per il suo ritorno.

Chi non sembra però essere dello stesso avviso è il presidente Florentino Perez, il quale non avrebbe mosso un dito sino a questo momento per favorire il suo rientro nella Capitale. Per questa ragione, qualora dovesse sfumare la possibilità di vestire nuovamente la ‘camiseta’ del Real Madrid, Benzema potrebbe decidere di accettare la corte del Lione, il club che ha dato inizio alla sua carriera e che non sta certo vivendo il miglior momento della sua storia.