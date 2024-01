Il Verona a San Siro per l’impresa: Baroni deve prima risolvere un problema

Il Verona vola a San Siro per provare a fare una vera e propria impresa contro l’Inter, con Baroni che proverà a risolvere un problema.

L’Hellas Verona è alla caccia dell’impresa e di punti salvezza davvero molto importanti contro l’Inter a San Siro, una gara che gli scaligeri proveranno a fare a discapito degli uomini di Inzaghi, i quali dalla loro parte hanno l’obiettivo di allungare sulla Juventus seconda in classifica, al momento distante soltanto due lunghezze. Una partita che, sulla carta, vede favoriti assoluti i nerazzurri, ma si sa che nel calcio tutto può succedere. Chiedere, ad esempio, proprio ai nerazzurri in Coppa Italia.

Sarà un’ottima occasione, seppur molto complicata, per Marco Baroni di provare ad interrompere una striscia negativa in trasferta che dura ormai da parecchio tempo. Nelle ultime sette trasferte, infatti, l’Hellas è rimasto a secco di gol in cinque. Prima di questa striscia, infatti, i suoi uomini erano riusciti ad andare a segno in tutte le sei precedenti.

I nerazzurri di Simone Inzaghi, la miglior difesa del campionato, non sono di certo, sotto questo punto di vista, l’avversario migliore, tuttavia gli ospiti possono contare su un Ngonge che, con cinque reti già all’attivo quest’anno, sta per pareggiare il numero di gol fatti l’anno scorso tra Verona e Groningen.

Inter-Verona, Baroni deve risolvere il problema gol in trasferta

Un problema, quello dell’attacco, al quale l’Hellas Verona deve cercare di porre rimedio: tra le squadre che hanno preso parte a questo ed al precedente campionato di Serie A, infatti, gli scaligeri sono quelli che hanno segnato di meno: 46 reti in totale, di cui 15 in questo campionato.

Inter-Verona sarà anche una sfida tra due squadre ai poli opposti per quanto riguarda i calci di rigore: da una parte troviamo gli ospiti, che hanno segnato soltanto una rete in questo campionato dal dischetto, mentre i nerazzurri sono già a quota sette.