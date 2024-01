Il bianconero sbotta: sfogo social dopo Juve-Salernitana

Sfogo social del calciatore bianconero dopo Juventus-Salernitana di Coppa Italia. Cos’è successo, le sue dichiarazioni

È una Juve in piena corsa quella che si affaccia al 2024. Nella prima gara dell’anno sono arrivati ben sei gol per la squadra di Massimiliano Allegri, che ha travolto la Salernitana staccando il pass per i quarti di finale di Coppa Italia.

Ieri sera c’è stata gloria anche per Daniele Rugani, uno dei comprimari schierati da Allegri che ha trovato anche il gol. “Ogni tanto nella mia testa mi chiedo di essere meno bravo ragazzo e di chiedere di giocare di più, questa richiesta per ora ce l’ho dentro. Vedremo se uscirà”, ha dichiarato il difensore della Juventus nel post partita. Nelle ultime ore, però, il centrale ha dovuto fare chiarezza sui social.

Juventus, Rugani sbotta: il messaggio social sulle sue dichiarazioni

Il difensore non ha apprezzato il post social di ‘Sport Mediaset’: “Non sono il tipo di persona che ama trovarsi in determinate circostanze. Ma mi sento in dovere di invitare tutti a vedere l’intervista fatta nel post partita e trovare il momento in cui ho detto queste parole”.

“Detto questo. Complimenti per i titoli di spessore!”, tuona Rugani attraverso la propria storia Instagram. Come raccontato da Calciomercato.it, la Juve è al lavoro per rinnovare anche il suo contratto.