HIGHLIGHTS | De Silvestri salva il Bologna: contro il Genoa è 1-1

Il pareggio in pieno recupero di De Silvestri ha salvato il Bologna dalla seconda sconfitta consecutiva. Contro il Genoa finisce in pareggio

La diciannovesima giornata di Serie A si apriva con l’anticipo tra Bologna e Genoa, un match interessante tra due squadre alla ricerca di una vittoria importante in termini di classifica. I padroni di casa, dopo il passo falso in casa dell’Udinese, volevano riprendere il cammino di fronte ai propri tifosi ma di fronte avevano una squadra reduce da sette punti nelle ultime tre partite.

Abbiamo assistito ad un match molto tattico merito dei ragazzi dii Gilardino, bravi a chiudere tutte le linee di passaggio e a disputare un match di grande personalità. La squadra neopromossa, oltre a difendere con grande attenzione, non hanno mai rinunciato a ripartire provando a mettere in difficoltà i ragazzi di Thiago Motta.

Gli ospiti sono passati in vantaggio al ventesimo del primo tempo quando Gudmundsson, su punizione, ha sorpreso il portiere avversario. Per il fantasista del Genoa si tratta dell’ottavo gol in campionato a dimostrazione di come questo giocatore sia fondamentale per una squadra il cui obiettivo è quello di raggiungere la salvezza il prima possibile.

La sensazione è che il Bologna abbia subito, psicologicamente, la sconfitta contro l’Udinese. Questa sera infatti non abbiamo assistito al solito gioco dei ragazzi di Thiago Motta che hanno faticato ad imporsi come fatto, fino ad oggi, di fronte al proprio pubblico. Il vero Bologna si è visto nel finale di gara quando la squadra ha creato diverse occasioni ma ha dovuto fare i conti con un Martinez in grande spolvero e autore di una serie di parata di grande livello, in particolare quella su Calafiori.

Quando la seconda sconfitta consecutiva sembrava ormai materializzarsi ci ha pensato De Silvestri, entrato dalla panchina, a realizzare il suo secondo gol in campionato. Una rete fondamentale perché salva il Bologna dalla seconda sconfitta consecutiva. Il prossimo match di Zirkzee sarà il quarto di finale contro la Fiorentina in un match che può regalare una storica semifinale di Coppa Italia ai rossoblù.

Bologna salvo nel finale: Genoa, tanto rammarico

Un pareggio che lascia l’amaro in bocca ad entrambe le squadre: il Bologna voleva i tre punti per tornare al quarto posto in attesa di Sassuolo Fiorentina. Per quanto riguarda il Genoa, il rammarico è tanto considerando come la squadra abbia subito il pareggio nel penultimo minuti di recupero. A questo bisogna aggiungere la traversa, all’ultimo pallone disponibile, colpita da Gudmundsson su calcio di punizione.

Gilardino, tutto sommato, può ritenersi soddisfatto perché la sua squadra continua a non perdere: con oggi sono tre pareggi e una vittoria nelle ultime quattro partite. La strada verso la salvezza è quella giusta e i rossoblù stanno dimostrando di potersela giocare con tutti grazie ad una grande organizzazione di gioco. Il Genoa, nel prossimo match di campionato, affronterà il Torino.

Ecco la classifica aggiornata

CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 45; Juventus 43; Milan 36; Fiorentina 33; Bologna* 32; Atalanta 29; Roma 28; Napoli 28; Lazio 27; Torino 24; Monza 22; Genoa* 21; Lecce 20; Frosinone 19; Udinese 17; Sassuolo 16; Verona e Cagliari 14; Empoli 13; Salernitana 12.

*una partita in più.