DIRETTA Serie A, Udinese-Bologna e Cagliari-Empoli: le formazioni UFFICIALI LIVE

Calciomercato.it vi offre i match del ‘BluEnergy Stadium’ tra l’Udinese di Cioffi e il Bologna di Thiago Motta e dell’Unipol Domus’ tra il Cagliari di Ranieri e l’Empoli di Andreazzoli in tempo reale

Il Bologna fa visita all’Udinese ed il Cagliari ospita l’Empoli nelle gare pomeridiane valide per la 18esima giornata del campionato di Serie A. Due sfide molto delicate che saranno dirette rispettivamente dagli arbitri internazionali Orsato di Schio e Maresca di Napoli.

Da una parte, al ‘BluEnergy Stadium’, i rossoblu di Thiago Motta vanno a caccia della quarta vittoria di fila dopo quelle ottenute contro Salernitana, Roma e Atalanta. Lo scopo è quello di continuare a sorprendere e di scavalcare almeno momentaneamente il Milan al terzo posto in classifica. Dopo i pareggi contro Sassuolo e Torino, invece, i bianconeri di Gabriele Cioffi vogliono tornare al successo per allontanarsi dalla zona retrocessione. La partita sarà trasmessa in diretta e in esclusiva soltanto sulla app di Dazn. La scorsa stagione, su questo stesso campo, i felsinei si imposero con il risultato di 2-1 in rimonta grazie ai gol di Sansone e Posch dopo il vantaggio di Beto.

Dall’altra parte, alla ‘Unipol Domus’, i sardi di Claudio Ranieri – privi dello squalificato Makoumbou – puntano ad invertire la rotta dopo le due sconfitte consecutive contro Napoli e Verona che li hanno fatti ripiombare al penultimo posto. Identico discorso per i toscani di Aurelio Andreazzoli, che a loro volta sono reduci dai ko contro Torino e Lazio, e cercano una vittoria per operare il sorpasso in classifica sui rossoblu. La gara sarà visibile in tv su Sky Sport, ma anche in streaming su Dazn. L’ultimo precedente ufficiale risale a due stagioni fa, quando gli azzurri prevalsero con il punteggio di 2-0 grazie alle reti di Di Francesco e Stulac, nel frattempo passati al Palermo. Calciomercato.it vi offre i match tra Udinese e Bologna e tra Cagliari ed Empoli live in tempo reale.

Formazioni ufficiali Udinese-Bologna e Cagliari-Empoli

Udinese (3-5-1-1): Okoye; Ferreira, Perez, Kristensen; Festy, Lovric, Walace, Payero, Kamara; Pereyra; Lucca.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Freuler, Moro; Urbanski, Ferguson, Saelemaekers; Zirkzee.

CAGLIARI (4-3-1-2): Scuffet; Zappa, Goldaniga, Dossena, Azzi; Deiola, Sulemana, Prati; Viola; Lapadula, Pavoletti.

EMPOLI (4-3-1-2): Caprile; Ebuehi, Walukiewicz, Luperto, Cacace; Kovalenko, Grassi, Maleh; Maldini; Cambiaghi, Caputo

CLASSIFICA SERIE A: Inter 45*; Juventus 40; Milan 33; Fiorentina 33*; Bologna 31; Atalanta 29*; Roma 28; Napoli 28*; Lazio 27*; Torino 24*; Monza 22*; Lecce, Genoa* 20; Frosinone 19; Sassuolo 16; Udinese 14; Verona 14; Cagliari 13; Empoli 12; Salernitana 9.

* una partita in più