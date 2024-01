Comunicato UFFICIALE: è arrivato un altro esonero

E’ arrivato un altro esonero con tanto di comunicato ufficiale. Ora bisognerà trovare il sostituto per il proseguo della stagione

Una situazione non semplice quella che sta vivendo la nazionale brasiliana: nel percorso ai Mondiali del 2026, infatti, la squadra è reduce da un pareggio e tre sconfitte consecutive. Due sole vittorie e sesto posto in classifica per Rodrygo e compagni.

Considerando il girone unico, la qualificazione al prossimo Mondiale non sembra essere in discussione ma è chiaro come serva un cambio di passo piuttosto netto. A tal proposito è arrivato l’esonero di Fernando Diniz dal ruolo di commissario tecnico come riportato da globo.

Diniz, il suo percorso è stato decisamente breve, non è riuscito ad imporre la propria idea di gioco. Ora si cercherà un nuovo tecnico (Ancelotti ha rinnovato con il Real Madrid) per andare a guidare il Brasile alla prossima Copa America. Il favorito sembra essere Dorival Junior.