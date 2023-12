Annuncio UFFICIALE: Ancelotti firma fino al 2026

Annuncio del Real Madrid che ha ufficializzato il rinnovo di contratto di Carlo Ancelotti: niente Brasile, il tecnico resta fino al 2026

Il Real Madrid e Carlo Ancelotti ancora insieme. Il club spagnolo ha annunciato il rinnovo di contratto dell’allenatore fino al 20 giugno 2026.

Da giorni le voci su un possibile prolungamento del contratto in scadenza a giugno erano diventate più intense ed ora il comunicato del Real toglie ogni dubbio: “Il Real Madrid e Carlo Ancelotti hanno concordato l’estensione del contratto fino al 30 giugno 2026″ si legge nella nota pubblicata dalla società.

A questo punto tramonta l’ipotesi di vedere lo stesso allenatore di Reggiolo guidare il Brasile dal prossimo giugno. L’approdo di Ancelotti alla guida della Seleçao era dato quasi per certo e si attendeva solo la fine del rapporto con il Real Madrid per renderlo ufficiale. Così non sarà visto che il Real ha deciso di puntare ancora sull’ex di Milan e Juventus.

Calciomercato, Ancelotti rinnova con il Real Madrid

Insieme fino al 2026 provando a continuare a vincere come fatto in questi anni. Ancelotti nelle sue due esperienze con il Real Madrid ha 10 trofei: 2 Champions League, 2 Mondiali per Club, 2 Supercoppa Europea, 1 Liga, 2 Coppe del Rey e 1 Supercoppa di Spagna.

Una lista che potrebbe essere ulteriormente allungata in questa stagione: il Real è attualmente primo in classifica, insieme al Girone, nella Liga, mentre affronterà il Lipsia negli ottavi di Champions League. Inoltre i blancos sono attesi dai sedicesimi di finale della coppa del Re.