Balotelli: “Messi la sfortuna di Ronaldo. Dybala è troppo forte”

Balotelli ha voluto dire la sua su diversi argomenti tra cui Dybala ma anche Messi paragonato a Cristiano Ronaldo

Attuale centravanti dell’Adana Demirspor, Balotelli in carriera ha vestito maglie molto importanti come quelle di Inter, Milan e Liverpool. E’ stato protagonista anche con la nazionale regalando grandi soddisfazioni ai tifosi azzurri specie nella semifinale dell’Europeo del 2012 contro la Germania.

Giocatore tecnicamente fortissimo che, molto probabilmente, avrebbe potuto avere una carriera ancora più importante. Balotelli era in grado di fare la differenza in qualsiasi momento e le sue conclusioni mettevano costantemente in seria difficoltà la difesa avversaria.

Centravanti di grande qualità in campo mentre fuori dal terreno di gioco è sempre stato diretto ed ha sempre detto quello che pensava. Non ha fatto eccezione il suo intervento a TvPlay nel corso del programma VOX TO BOX. Balotelli ha affrontato diversi argomenti a partire da Ancelotti, tecnico del Real Madrid. “Sarebbe bello vederlo sulla panchina dell’Italia” ha sottolineato il centravanti. Il presente della nazionale è Spalletti e si proverà a costruire un ciclo vincente con l’ex allenatore del Napoli.

Restando sempre in tema allenatori, Balotelli ha detto la sua opinione su Mourinho. Il tecnico portoghese e al suo ultimo anno sulla panchina della Roma e di rinnovo, al momento, non si è ancora parlato. Per il centravanti: “Se arrivasse una proposta dal Brasile dovrebbe accettarla” per poi continuare: “Allenare una nazionale così è molto pretenzioso, avere grandi campioni da gestire non è facile”. La sensazione è che nei prossimi mesi si possa decidere il futuro del tecnico portoghese.

L’ex attaccante dell’Inter ha parlato anche di alcuni suoi colleghi come Messi: “Quando giochi contro di lui devi stravolgere tutto per oscurarlo”. Balotelli ha continuato mettendo a paragone l’argentino, vincitore dell’ultimo Mondiale, al suo eterno rivale Cristiano Ronaldo. “Ronaldo è uno dei due/tre attaccanti più forti nella storia del calcio ma la sfortuna è stata avere Messi nella stessa epoca” le parole, importanti, dell’attaccante azzurro.

Balotelli, a tutto tondo: da Ibrahimovic a Dybala

Non poteva mancare il parere su Ibrahimovic, ex attaccante del Milan. Sullo svedese, Balotelli si è espresso in questi termini: “Può dare una mano al Milan, il carisma ce l’ha”. Il centravanti nerazzurro però ha anche sottolineato: “Quando le cose vanno male siamo noi giocatori a doverci rimboccare le maniche, non è l’allenatore che fa la differenza”.

In conclusione, il classe 1990 ha detto la sua opinione anche su Dybala. L’argentino, in forza alla Roma, ha deciso l’ottavo di finale Coppa Italia calciando un gran rigore nel finale. “Tecnica e intelligenza clamorosi, è troppo forte” le parole di Balotelli sul ventuno giallorosso. L’attaccante ha voluto anche pronosticare le quattro squadre che si qualificheranno in semifinale di Coppa Italia: “Lazio, Milan, Juventus e Bologna”.