Lukaku e Dybala ribaltano la Cremonese: Lazio-Roma ai quarti

La squadra di Stroppa in vantaggio all’Olimpico fino a un quarto d’ora dalla fine, poi il pari del belga e il colpo del ko dell’argentino dagli undici metri regalano la qualificazione a Mourinho

La Roma avanza in Coppa Italia battendo in rimonta la Cremonese, passata in vantaggio a fine primo tempo con Tsadjout.

La squadra di Stroppa ha giocato una gara coraggiosa e di grande personalità, resistendo in vantaggio al forcing giallorosso fino a quindici dal novantesimo, quando un ispirato Azmoun – ancora una volta decisivo da subentrante – serve un assist d’oro a Lukaku che il belga capitalizza. A cinque dal termine l’episodio che farà discutere, ovvero l’intervento di Sernicola su Spinazzola che per Pairetto è subito da rigore. Dal Var nessun richiamo, così l’argentino va sul dischetto e batte Jundgal. La Roma, senza un centrale di ruolo nella ripresa, stacca il pass per i quarti dove sfiderà in gara secca la Lazio di Sarri in un derby che si preannuncia infuocatissimo.

ROMA-CREMONESE 2-1

37′ Tsadjout, 77′ Lukaku, 85′ rig.Dybala