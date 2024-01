Allegri accontentato: “Vicino alla firma con la Juventus”

Il club bianconero è vicino alla chiusura dell’affare dopo settimane intense di trattative

Dopo aver definitivo la cessione in prestito di Dean Huijsen alla Roma, la Juventus potrebbe tornare a lavorare sulle entrate. L’uscita del centrale olandese, ad esempio, potrebbe favorire un’altra operazione sulla quale il club bianconero lavora per rinforzare il reparto arretrato.

Come raccontato dalla nostra redazione, infatti, la Juve sta tentando di sorpassare l’Inter per avere subito Tiago Djalò dal Lille. Quella del centrale portoghese, qualora la trattativa dovesse decollare, potrebbe però non essere l’unica firma bianconera in arrivo. Come annunciato da Antonio Barillà in diretta su TV Play, infatti, la Vecchia Signora potrebbe chiudere a breve un altro affare.

Si tratta del rinnovo di Adrien Rabiot, in scadenza il prossimo giugno ma considerato tra i calciatori più importanti all’interno dell’organico. Queste le parole del giornalista: “Rabiot è vicino alla firma del rinnovo, ci sono tutta una serie di fattori che pendono in questo senso. E’ un giocatore che sta benissimo a Torino ed è felice di restare in questa squadra. Poi ha un rapporto straordinario con l’allenatore, la scorsa estate ha scelto di rimanere proprio per il legame con allegri. La Juve farà di tutto per tenerlo e ha buone possibilità di riuscirci”.

Calciomercato Juve, Yildiz non si muove: “Vale già tantissimo”

Barillà si è poi soffermato sul talento incredibile di Kenan Yildiz, sbocciato definitivamente nelle ultime settimane.

Come ribadito dal cronista, l’attaccante turco non si muoverà da Torino: “Yildiz è una categoria a parte, non rientra tra i potenziali campioni che escono dalla seconda squadra perché è un top player. Non lo dico io ma chiunque abbia seguito il suo percorso da ragazzino sa che arriverà in alto e non si meraviglia del suo impatto in prima squadra. E’ uno di quei calciatori che nasce ogni 20 anni e non per niente la Juve ha già rifiutato delle offerte enormi per l’età che aveva e perché era quasi sconosciuto. Oggi vale già tantissimo ma la Juve non accetterà offerte da nessuno, è il perno del futuro e i sacrificati saranno altri come può essere Soulé che a certe cifre può partire”.