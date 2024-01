Tradimento Juve e nuova panchina in Serie A: hanno scelto Allegri

L’allenatore toscano è il prescelto per una delle panchine più discusse del campionato italiano

Non si è ancora mossa sul mercato la Juventus nonostante i numerosi obiettivi seguiti nelle ultime settimane. Il club bianconero non ha ancora risposto al primo grande colpo di questa sessione piazzato dall’Inter con Tajon Buchanan, sbarcato questa mattina a Milano per le visite mediche e la firma sul nuovo contratto nerazzurro.

Cristiano Giuntoli e la dirigenza bianconera sono comunque al lavoro insieme a Massimiliano Allegri per cercare di rinforzare la rosa. A due punti dal primo posto occupato dai ragazzi di Simone Inzaghi, la Juve non vorrebbe lasciare nulla al caso e tentare di giocarsi sino all’ultima giornata di questo campionato lo scudetto con i nerazzurri. Un aiuto, in tal senso, potrebbe arrivare dal mercato, specialmente nel reparto di centrocampo dove per tutta la stagione il tecnico toscano non avrà per squalifica Pogba e Fagioli.

Per quanto riguarda invece il futuro di Allegri, tanto potrebbe passare da questa seconda parte di campionato. Il tecnico juventino ha ancora un altro anno di contratto a disposizione e svolgendo un ottimo lavoro in panchina, ma qualora dovesse chiudere anche questa stagione senza trofei potrebbe tornare in discussione per i vertici del club. La sua posizione non è comunque l’unica a non essere pienamente solida in Serie A, visto che anche la Roma si ritrova un José Mourinho in scadenza.

Calciomercato Roma, scelto Allegri come erede di Mourinho

Lo ‘Special One’ ha più volte ribadito pubblicamente di voler proseguire la sua avventura sulla panchina della Roma, rimettendo tutto nelle mani della società.

La sua permanenza passerà quindi dalla scelta finale dei Friedkin, i quali dovranno decisamente spingere sull’acceleratore per intraprendere i dialoghi sul rinnovo del contratto in scadenza a giugno. Qualora decidessero però di ‘scaricare’ Mourinho a fine stagione, dovrebbero ricominciare da zero con un altro profilo di livello. A questo proposito, nel sondaggio lanciato su Calciomercato.it, gli utenti di Telegram hanno votato Max Allegri come possibile nuovo allenatore della Roma con il 34%. Alle spalle del tecnico toscano Vincenzo Italiano al 26% e Thiago Motta al 23%. Solamente l’ultimo posto per Antonio Conte con il 17%.