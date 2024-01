Milan, l’attaccante lascia in estate: via a parametro zero

I rossoneri richiano di perdere l’attaccante nel corso della prossima sessione estiva di mercato. Il giocatore può lasciare a parametro zero

Il Milan, nel corso di questa stagione, ha avuto diversi problemi a livello di infortunati: ora è la difesa ad avere una vera e propria emergenza ma non possiamo non ricordare anche le difficoltà avute a centrocampo e in attacco. A livello offensivo impossibile dimenticare quanto successo nel match contro la Fiorentina, una gara dove Pioli ha dovuto fare a meno di Leao e Giroud, due punti fermi dei rossoneri.

Una partita che il Milan è riuscito a vincere grazie al gol nel finale di primo tempo di Theo Hernandez su calcio di rigore. Match passato alla storia e non tanto per il risultato quanto per l’esordio, nei minuti finali, di Camarda. Il classe 2008 è diventato il giocatore più giovane ad esordire nella storia della massimo campionato italiano: emozione unica ed indescrivibile per un centravanti di cui si parla un gran bene e che potrebbe lasciare il campionato italiano con l’obiettivo di fare uno step di crescita decisamente importante.

Stando a quanto riporta fussball.news, infatti, l’attaccante potrebbe dire addio al club rossonero. Il contratto del giovane attaccante scade in estate e quindi non è da escludere l’addio a parametro zero. Sono diverse le squadre interessate ad un giocatore che sta dimostrando, nelle giovanili dei rossoneri, di avere qualità importanti e poter essere assolutamente determinante all’interno dell’area di rigore avversaria.

Camarda può lasciare il Milan: tre big sul giovane attaccante

Pioli, dopo l’esordio in Serie A di Camarda, ha elogiato l’umiltà del centravanti nell’intervista post partita. Come detto sono diverse le squadre che stanno seguendo il giocatore: si tratta di Chelsea, Manchester City e Borussia Dortmund.

Il club di Bundesliga sembra essere più defilato rispetto alle due big di Premier League dove l’attaccante avrebbe la possibilità di crescere sotto tutti i punti di vista. Sia Blues che Citizens offrirebbero la possibilità, al centravanti, di migliorare a livello fisico e tecnico. A questo bisogna aggiungere come una squadra come il City è sempre molto attenta ai giovani talenti e, sotto la guida di Guardiola, l’attaccante potrebbe fare il definitivo salto di qualità.

Protagonista nelle giovanili del Milan, esordio in Serie A a San Siro e ora la possibilità di lasciare i rossoneri a parametro zero per volare in Premier League. Camarda rischia di trovarsi di fronte al primo vero bivio di una carriera dove l’attaccante vuole essere protagonista a grandi livelli.