Infortunio in Supercoppa e intervento necessario: stagione già finita

Duro colpo per il difensore che dopo l’infortunio rimediato rischia di restare fermo ai box per tutto il resto della stagione

Brutte notizie per l’allenatore e il difensore ex Inter: l’infortunio rimediato in campo potrebbe rivelarsi più grave del previsto.

Rischia di essere già finita la stagione per Milan Skriniar, difensore passato al Paris Saint-Germain la scorsa stagione dopo l’esperienza con la maglia dell’Inter. Il difensore slovacco si è infortunato ieri sera, in occasione della partita di Supercoppa francese che la compagine parigina ha vinto per 2-0 ai danni del Tolosa.

Lo stopper ex Sampdoria ha lasciato il campo al settantunesimo minuto in seguito a uno scontro di gioco con Luis Enrique che ha inserito al suo posto il brasiliano Lucas Beraldo, al suo debutto ufficiale. Il centrale slovacco è stato colpito duramente alla caviglia sinistra e secondo quanto riportato da RMC avrebbe rimediato un infortunio particolarmente grave che potrebbe costringerlo anche a finire sotto i ferri.

Psg, serio infortunio per Skriniar: stagione a rischio

Il giocatore ex Inter va sicuramente incontro a uno stop di diversi mesi e rischia concretamente di dover rientrare in campo solo nel corso della prossima stagione.

Un duro colpo per Luis Enrique e per il Paris Saint-Germain, proprio quando sta per iniziare la fase finale della Champions League con la compagine transalpina che agli ottavi di finale incontrerà la Real Sociedad. Al termine della partita di coppa, il tecnico Luis Enrique ha parlato di “sensazioni non positive” riferendosi all’infortunio di Milan Skriniar che “salterà sicuramente le prossime partite” dopo aver lasciato dolorante il terreno di gioco.

Fino a questo momento, nella stagione in corso Milan Skriniar ha totalizzato ventitré gettoni di presenza con la maglia del Paris Saint-Germain tra campionato e coppe, ma ora la sua prima stagione all’ombra della Torre Eiffel potrebbe già essere finita.