“Gli arbitri devono proteggermi di più”: il fantasista fa scoppiare la polemica

Proteste contro gli arbitri e richiesta di “aiuto”: il giocatore si lascia andare a un duro sfogo dopo la partita

Ancora una volta ha subito tanti falli e ora chiede maggiore tutela da parte degli arbitri: lo sfogo del calciatore non risparmia nessuno.

Si è lasciato andare a un vero e proprio sfogo Takefusa Kubo, esterno offensivo giapponese di proprietà della Real Sociedad. Il giocatore nipponico, al termine dell’ultima partita di campionato pareggiata contro l’Alaves, è intervenuto in conferenza stampa, scagliandosi contro gli arbitri.

In particolar modo, il numero 14 della formazione allenata da Imanol Alguacil lamenta di aver subito molti falli al termine della partita pareggiata nel finale nonostante la squadra iberica si fosse ritrovata a giocare in dieci uomini per l’espulsione comminata ad Alex Remiro dopo appena trentasei minuti di gioco.

Real Sociedad, lo sfogo di Kubo contro gli arbitri

“Ognuno fa quello che può, si cerca di vincere, ma così è difficile” ha spiegato Takefusa Kubo riferendosi al comportamento degli avversari in campo.

In particolar modo, secondo l’esterno ex Getafe e Villarreal “ci sono persone che mi stanno facendo molto male e penso che debbano proteggermi un po’ di più”. Un discorso, quello di Takefusa Kubo, che riguarda anche altri giocatori: “Non solo me, in generale devono proteggere i giocatori che provano a fare piccole cose. Devono essere sicuramente protetti un po’ di più“ ha concluso l’esterno giapponese, tra i punti fermi della Real Sociedad e recentemente ammonito per simulazione in occasione della partita di Champions League con l’Inter.

In questa stagione, finora ha racimolato venticinque gettoni di presenza tra campionato spagnolo e coppe, con un bottino di sei gol e quattro assist. Giocatore rapido e dotato di grande tecnica palla al piede, è stato acquistato dal Real Madrid per poco più di 6 milioni di euro nell’estate del 2022. Ora il suo valore di mercato si aggira intorno ai sessanta milioni di euro, anche alla luce di un contratto fino al 2027 con la Real Sociedad che difficilmente se ne priverà nelle prossime sessioni di mercato.