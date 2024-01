Contatti ufficiali per il prestito: la Roma lo sta salutando

La Roma rischia di perdere un altro obiettivo per la difesa: il giocatore ha iniziato i contatti ufficiali per il trasferimento in prestito

La Roma, nonostante qualche fatica di troppo, si è qualificata per i quarti di finale di Coppa Italia battendo due a uno, in rimonta, la Cremonese. Un successo che permette ai giallorossi di sfidare la Lazio al turno successivo; gli uomini di Mourinho hanno mostrato grande abnegazione considerando un secondo tempo giocato senza difensori centrali di ruolo. Situazione decisamente particolare ma che testimonia la necessità, da parte dei giallorossi, di rinforzare il reparto arretrato.

Kumbulla non ha ancora recuperato pienamente dall’infortunio subito nella sfida contro il Milan dello scorso aprile, N’Dicka è partito per la coppa d’Africa e Smalling è fuori da settembre e il suo recupero è ancora indefinito. A questo bisogna aggiungere un Mancini che sta giocando non al meglio della condizione fisica.

Situazione dunque non semplice per i giallorossi che, in questa sessione invernale di mercato, sembravano essere vicino all’acquisto di Bonucci. La trattativa alla fine non si è conclusa con l’ex Juve che non tornerà in Italia. Resta comunque la necessità, da parte del club capitolino, di acquistare un centrale per dare a Mourinho una risorsa in più nella seconda parte di stagione.

Tra i nomi monitorati dalla Roma troviamo quello di Chalobah: il classe 1999, in forza al Chelsea, piace ai giallorossi e i buoni rapporti tra le due società potrebbero essere determinanti per il buon esito della trattativa. I giallorossi però devono fare attenzione alla concorrenza.

Chalobah, occhio al Bayern Monaco: la Roma trema

Non è un mercato semplice per la Roma tra i paletti UEFA da rispettare e la notizia dell’addio di Pinto al termine della sessione invernale. Il mercato della Premier può venire incontro alle esigenze dei giallorossi ma, sul fronte Chalobah, bisogna fare attenzione alla concorrenza del Bayern Monaco.

I bavaresi, attualmente secondi in Bundesliga alle spalle di uno straordinario Leverkusen, sono alla ricerca di un nuovo terzino destro come riportato da Sky Sport De. Tatticamente parlando, Chalobah può ricoprire sia il ruolo di difensore centrale sia, appunto, quello di terzino destro.

Bisogna sottolineare come il difensore, al momento, è infortunato e tornerà a disposizione alla fine di gennaio. Il Bayern Monaco è al corrente di questa situazione con i due club pronti ad aprire un dialogo per capire i margini di trattativa che sembra potersi svolgere sulla base di un prestito. Il pressing di uno dei club più importanti a livello internazionale rischia di rappresentare un problema piuttosto serio per la Roma che ha fretta di regalare a Mourinho un nuovo centrale considerando anche un calendario con Atalanta, Lazio e Milan in soli dieci giorni.