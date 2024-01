Bye bye Juventus, l’intreccio inglese porta via Vlahovic

Dusan Vlahovic sempre più al centro delle voci di mercato: l’intreccio inglese lo porta via dalla Juventus

Dusan Vlahovic via dalla Juventus. L’ipotesi da tempo ormai è in ballo e con il passare dei mesi può tornare prepotentemente a galla. Del resto in casa bianconera non considerano il numero 9 un incedibile (sempre se ce ne fosse uno nella squadra di Allegri) e, anzi, hanno la necessità di venderlo alla giusta offerta senza rinnovo.

Il problema è rappresentato dal contratto che prevede uno scatto di ingaggio che metterebbe lo stipendio del serbo fuori dai nuovi parametri del club bianconero. Ecco perché a Torino sono pronti ad ascoltare le offerte e da Londra sembra che qualcosa si stia muovendo.

Si parla da tempo dell’interesse dell’Arsenal e le ultime indiscrezioni raccontano anche di un possibile scambio per abbassare l’esborso economico. Gli almeno 60 milioni richiesti dalla Juventus sono, infatti, giudicati eccessivi dai Gunners che vorrebbero inserire una contropartita per ridurre il contante. Ma l’interesse della squadra di Arteta ha funzionato da richiamo anche per un altro club di stanza a Londra: il Chelsea.

Calciomercato Juventus, il Chelsea torna alla carica per Vlahovic

I blues per tutta l’estate, o quasi, hanno trattato con la Juventus per portare Dusan Vlahovic alla corte di Pochettino, prima che sfumasse lo scambio con Lukaku.

Ora però, stando a quanto riportato da ‘london.football’, il club capitanato da Boehly è pronto a tornare alla carica per il 9 serbo e farlo con una proposta interessante. Non già per gennaio, quando le possibilità di riuscita sarebbero minime, ma per la prossima estate. Magari sfruttando anche la possibile apertura bianconera ad uno scambio, trovando il profilo giusto per tentare la Juventus.

L’affare, insomma, potrebbe decollare, ma prima c’è una stagione da completare e per Allegri servirà il miglior Vlahovic per tenere testa all’Inter. Poi sarà la volta di ascoltare le (eventuali) offerte da Londra.