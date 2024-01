“Cash e scambio per Vlahovic”: Juventus avvisata, nuovo colpo di scena

Dall’Inghilterra trapelano importanti aggiornamenti che chiamano in causa la situazione legata a Dusan Vlahovic. Ecco cosa sta succedendo

Tornato al gol contro il Frosinone, Dusan Vlahovic ha chiuso il 2023 nel migliore dei modi con un’altra prestazione importante contro la Roma. Elogiato in diverse circostanze da Max Allegri, il serbo è tornato a prendere in mano le redini dell’attacco bianconero.

Dopo un periodo di appannamento, infatti, il numero 9 della Juventus è stato schierato con regolarità dal tecnico livornese. Pochi giorni dopo l’apertura ufficiale della sessione invernale di calciomercato, però, l’attaccante della “Vecchia Signora” continua a calamitare l’attenzione mediatica. Molto vicino ad essere ceduto la scorsa estate al Chelsea nella trattativa che avrebbe dovuto portare Lukaku all’ombra della Mole, Vlahovic sta ragionando con la Juve sulla possibilità di rinnovare il suo contratto in scadenza nel 2026, con annessa spalmatura. Una soluzione definitiva, però, non è stata ancora trovata e non sono esclusi colpi di scena. Prove ne siano i sondaggi esplorativi effettuati da Giuntoli nelle scorse settimane per diversi attaccanti, Boniface in primis.

Calciomercato Juventus, Vlahovic-Arsenal: “Arteta ne è un grande estimatore”

Molto vicino a vestire la maglia dell’Arsenal prima del blitz definitivo della Juventus, per Vlahovic potrebbero clamorosamente riaprirsi le porte della Premier League. In Inghilterra, ad esempio, hanno ripreso quota le voci circa un possibile ritorno di fiamma proprio dei Gunners. I londinesi, infatti, sono alla ricerca di un bomber puro al quale affidare le chiavi dell’attacco.

Dopo aver sondato Ivan Toney, non è escluso che il club inglese viri con decisione proprio su Vlahovic. Intervenuto sull’argomento, nel corso del podcast The Arsenal Beat il giornalista di Sky Sports, Gary Cotterill, si è espresso in questi termini: “Non solo Ivan Toney. Un altro calciatore del quale sappiamo che Mikel Arteta è un grande estimatore è Dusan Vlahovic. La Juventus ascolterebbe un’offerta composta da base cash e un calciatore. In estate i bianconeri lo valutavano 50 milioni di sterline, cifra giudicata troppo alta dall’Arsenal”.