Affare immediato tra Juve e Real Madrid: si chiude a 8 milioni

L’operazione tra i due club potrebbe essere anticipata di qualche mese rispetto alle previsioni

Nelle ore in cui l’Inter si appresta ad accogliere il grande colpo del suo mercato di gennaio Tajon Buchanan, la Juventus starebbe meditando di rispondere con un nuovo acquisto. Il club bianconero, infatti, potrebbe decidere di puntellare la propria rosa per dare del filo da torcere ai nerazzurri nella corsa scudetto sino all’ultima giornata.

Indiscrezioni dalla Spagna, ad esempio, riportano di nuovi contatti tra la Juventus ed un obiettivo seguito da tempo in casa Real Madrid. Si tratta di Lucas Vazquez, esterno spagnolo in scadenza di contratto il prossimo giugno con i ‘blancos’. Sul terzino destro, che nell’ultimo periodo ha trovato continuità dal primo minuto per via dell’infortunio di Carvajal, nei giorni scorsi avevamo raccontato anche dell’inserimento dell’Inter come possibile parametro zero per l’estate.

Secondo quanto riferito dal portale spagnolo ‘El Nacional’, la Juve potrebbe anticipare il colpo a gennaio. Nonostante l’ottimo rapporto con il classe 1991, Florentino Perez starebbe già guardando oltre per nuovi obiettivi in fascia. Il presidente spagnolo non si opporrebbe dunque ad una cessione immediata del terzino, a patto che la società bianconera abbia intenzione di versare ben 8 milioni di euro nelle proprie casse per la cessione del cartellino a titolo definitivo.

Calciomercato Juve, Allegri spinge il colpo Lucas Vasquez

Secondo la stessa fonte, a spingere per l’acquisto immediato di Lucas Vazquez sarebbe il tecnico bianconero Massimiliano Allegri in prima persona.

A differenza di Carlo Ancelotti, l’allenatore toscano potrebbe garantire allo spagnolo maggiore titolarità e costanza di settimana in settimana. In attesa di un’offerta bianconera, starà comunque al calciatore scegliere cosa fare del suo futuro. Vazquez avrà tutto il mese di gennaio per riflettere e decidere se chiudere la stagione al Real Madrid e lasciare a zero il prossimo 30 giugno, oppure se accettare una corte juventina entro la chiusura del mercato di riparazione. Il rischio per la Juventus, qualora decidesse di temporeggiare e finalizzare il colpo a zero per l’estate, sarebbe invece quello di poter subire una rimonta dell’Inter nei confronti dell’esterno spagnolo.