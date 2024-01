Terracciano, parla l’agente: “Con lui prendi quattro giocatori”

L’agente di Terracciano ha parlato del suo assistito elogiandone le qualità e sottolineando di come sia pronto per una big

Il Milan, in questa sessione invernale di mercato, ha assolutamente bisogno di rinforzare il proprio reparto arretrato. Gli infortuni di Kalulu, Thiaw e Tomori hanno costretto la società a tornare prepotentemente sul mercato. I rossoneri vogliono essere grandi protagonisti nella seconda parte di stagione: non mollare il campionato e provare ad arrivare in fondo nelle coppe. Obiettivi importanti e che si possono raggiungere solo con una rosa profonda ed alternative in ogni reparto.

Diversi i nomi seguiti dal Milan e, dopo il ritorno di Gabbia, la società vuole regalare a Pioli un secondo innesto. Nelle ultime ore si fa sempre più forte il nome di Filippo Terracciano. Il classe 200, in forza al Verona, ha disputato diciotto partite in questo campionato dimostrando di essere un punto di forza per una squadra il cui obiettivo è quello di raggiungere la salvezza.

Le prestazioni di Terracciano non sono passate inosservate e il Milan sta pensando di chiudere la trattativa in questa sessione invernale di mercato. In attesa di capire come si svilupperà la situazione, l’agente del giocatore è intervenuto a Radio TV Serie A con RDS.

Terracciano, parla l’agente: “Con lui è come se prendessi tre o quattro giocatori”

Andrea D’Amico, agente del giocatore del Verona ha voluto sottolineare una cosa molto importante di Terracciano: “Filippo è un ragazzo molto intelligente, viene da una famiglia ricca di valori” per poi continuare dichiarando: “Questo gli permette di vivere a pieno la sua esperienza. E’ un calciatore dai margini di miglioramento molto importanti, ha un motore incredibile”.

Il trasferimento al Milan rappresenterebbe la definitiva rampa di lancio per il difensore: “E’ già pronto per una grande squadra, ha trentanove presenze in Serie A alle spalle pur avendo solo vent’anni e sono convinto che riuscirà a sviluppare al massimo le sue caratteristiche”.

Parole importanti nei confronti di Terracciano che anche dal punto di vista tattico offrirebbe diverse soluzioni nello scacchiere tattico di Pioli come confermato dal suo agente: “Con lui è come se prendessi tre o quattro giocatori perché gioca basso a destra e a sinistra, in difesa e a centrocampo come in Nazionale, può fare la mezzala e l’ala d’attacco”.

Difensore di grande prospettiva e con la possibilità di passare dalla lotta salvezza alla corsa scudetto. Il Milan sta pensando di chiudere la trattativa nel minor tempo possibile. L’eventuale addio di Terracciano rappresenterebbe un problema non di poco conto per il Verona considerando l’importante del giocatore nel sistema di gioco di una squadra che deve ottenere la permanenza in Serie A.