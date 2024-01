Scontro Milan-Juve, sono tutti pazzi per il catalano: è bagarre

Milan e Juventus sono pronte a dare vita a una vera e propria bagarre, vista la presenza di tanti altri club, per un talentino della B

Il calciomercato di gennaio si è aperto e in Serie A qualche colpo è stato già messo a segno. È stato il caso del Milan, che ha riportato subito a casa Matteo Gabbia dal prestito al Villarreal. L’emergenza totale in difesa ha portato la dirigenza rossonera a percorrere la strada più semplice e immediata. E presto potrebbe arrivare anche un rinforzo per la fascia, Filippo Terracciano del Verona per cui c’è una trattativa in corso. Allo stesso modo l’Inter continua a lavorare su Buchanan mentre il Napoli ha chiuso Mazzocchi e sta cercando di strappare Samardzic all’Udinese.

Qualcosa si muove, ma l’occhio dei club va anche all’estate, visto che certi colpi vanno perfezionati mesi prima. Ad esempio in B ci sono diversi giovani che possono fare gol anche alle big, tra questi c’è anche Adrian Bernabé del Parma. Nato e cresciuto a Barcellona, è un classe 2001 che sta facendo grandi cose con la squadra di Pecchia, dominatrice del campionato cadetto. Ad ora 6 gol e 5 assist in tutte le competizioni, numeri che possono crescere ma le qualità mostrate sul campo sono già di grande livello. Per questo su di lui si sono già scatenate tante voci di mercato, tra club esteri e della Serie A. Nelle scorse settimane si è parlato di Torino, Sassuolo e anche Atalanta. Oggi, invece, ‘Il Resto del Carlino’, aggiunge anche due top club come Milan e Juventus.

Bernabé strega tutti col Parma: Milan e Juve si interessano

Alcune indiscrezioni avevano già accostato il Milan a Bernabé, ex Barcellona e Manchester City in Italia dall’estate 2021. In queste ore i rossoneri sono confermati tra i club interessati al talentino catalano, insieme anche alla Juventus. Entrambe si sarebbero cominciate a interessare, di certo – eventualmente – come discorso per giugno.

Anche perché, si legge sul quotidiano, al momento Bernabé è concentrato sul Parma e sul campionato con i ducali che sembrano lanciati verso la promozione (scongiuri sono ammessi). Il giovane attaccante vuole restare al ‘Tardini’ e non sarebbe dispiaciuto neanche di giocare il prossimo anno in massima serie con il Parma. Di certo con Pecchia quest’anno è cresciuto ulteriormente, normale che tante squadre importanti lo seguano in maniera ravvicinata. Il valore del cartellino non è stato ancora definito, ma il contratto è in scadenza nel 2026 ed è quindi ancora lungo. Anche per questo difficile pensare che chi lo vorrà riuscirà a spendere meno di 10 milioni di euro.