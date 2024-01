Nuova norma e altre penalizzazioni: due club nei guai

La classifica potrebbe essere riscritta da nuove penalizzazioni: la nuova normativa mette nei guai due club

Potrebbe essere cambiata a tavolino la classifica di Premier League. Situazione complicata nel campionato inglese che, se da un lato resta sempre quello più ricco e affascinante, dall’altro fa i conti con i paletti del Fair Play Finanziario che hanno già provocato dei guai all’Everton.

Il club di Liverpool è stato penalizzazione di 10 punti, mentre Chelsea e Manchester City aspettano il momento del loro giudizio per le presunte violazioni alle normative. Ora però le cose potrebbero complicarsi per altri club della massima divisione inglese. Lo riferisce ‘The Times’ che fa il punto su quel che potrebbe accadere nelle prossime settimane.

Tutto nasce dalle nuove norme in tema di rispetto del Fair Play Finanziario: il regolamento introdotto quest’anno, impone dei tempi accelerati con la decisione definitiva sulle singole violazioni che dovrà arrivare entro la fine della stagione con eventuali sanzioni da scontare nel campionato in corso. Ebbene Nottingham Forest e lo stesso Everton potrebbero essere penalizzati in primavera.

Premier League, ancora penalizzazioni: i casi Everton e Nottingham Forest

Il Nottingham Forest, infatti, negli ultimi tre anni ha avuto spese superiori al limite imposto da regolamento. La normativa in Inghilterra prevede che i club di Premier possano avere una perdita di 105 milioni di sterline in un triennio o 35 milioni per stagione singola. Cifre che si abbassano in caso di permanenza in Championship. È questo il caso del Nottingham che potrebbe avere un tetto massimo di 61 milioni (13 per le due stagioni in Championship e 35 per la scorsa annata).

Il club però ha registrato una perdita di 45,6 milioni nel 2021-22, l’anno della promozione, e 15,5 milioni nella stagione precedente, spendendo il doppio per gli stipendi rispetto a quanto fatturato. Inoltre dopo la promozione, nonostante il fatturato sia cresciuto, le spese per il mercato sono state ingenti e anche gli stipendi sono aumentati. Ecco allora che potrebbe arrivare la penalizzazione.

Ragionamento simile anche per l’Everton che potrebbe trovarsi a dover fare i conti con una nuova accusa. Le tempistiche non saranno lunghe: le eventuali accuse saranno ufficializzate il 14 gennaio, poi ci sarà due settimane di tempo garantite ai club per rispondere e quindi un’udienza della commissione indipendente che dovrà essere chiusa entro l’8 aprile. Poi sarà il momento degli eventuali appelli da definire entro la fine della stagione. Quando la classifica di Premier League potrà essere diversa da quella del campo.