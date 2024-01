La ‘criptonite’ del Sassuolo: non è ma riuscito a farlo

Il Sassuolo vola in casa dell’Atalanta per cercare di centrare la qualificazione ai quarti di Coppa Italia: Dionisi dovrà sfatare un tabù.

Il Sassuolo volerà a Bergamo per sfidare l’Atalanta nella gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Gli ospiti guidati da Dionisi proveranno così a strappare la qualificazione al prossimo turno di questa competizione, reduci da un periodo non semplice in termini di risultati in campionato, sebbene sotto il profilo del gioco e della costruzione i neroverdi continuino a giocare un buon calcio.

Dal punto di vista delle statistiche, però, gli emiliani partono sfavoriti: andando a leggere i precedenti, infatti, scopriamo che nelle ultime tre sfide tra gli ospiti e la Dea allenata da Gasperini, il Sassuolo è uscito sconfitto in tutte le occasioni, con un punteggio complessivo di 7-1.

Allo stesso tempo, però, gli ultimi due scontri, in generale comprendendo tutte le competizioni, i neroverdi tornano a sorridere avendo vinto due delle quattro sfide. Se, però, allarghiamo il campo a tutti i precedenti, troviamo ben 15 sconfitte, 5 pareggi e soltanto due successi.

Sassuolo, contro l’Atalanta in trasferta ha sempre perso

Il Sassuolo proverà quindi a ribaltare gli sfavori del pronostico nella speranza di poter accedere ai quarti di finale di Coppa Italia, provando allo stesso tempo a fare un po’ di turn-over per dare spazio anche ad alcuni giocatori che hanno trovato meno spazio all’interno delle rotazioni del tecnico in questa prima parte di stagione.

Potrebbe, infatti, essrci spazio per Mulattieri in avanti, con Ceide, Castillejo e Bajami sulla trequarti, forze fresche che potranno dare gamba ed allo stesso tempo entusiasmo agli ospiti. Per loro su tutti sarà una grande occasione per giocarsi le proprie chance di trovare un minutaggio più continuativo nel corso del 2024.

Non sarà, però, facile: è come, per così dire, se l’Atalanta in Coppa Italia fosse la ‘criptonite’ di questo Sassuolo ricco di talento ma alla ricerca di una continuità di rendimento in termini di risultati.