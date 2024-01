De Ketelaere-Miranchuk, l’Atalanta cala il tris e vola ai quarti di Coppa Italia

Si è chiuso da pochi istanti l’ottavo di finale tra Atalanta e Sassuolo. I nerazzurri hanno battuto i neroverdi con un netto 3-1

C’era attesa per capire quale sarebbe stato l’esito dell’ottavo di Coppa Italia tra Atalanta e Sassuolo. Al termine di un match mai seriamente in discussione, i nerazzurri hanno strappato il pass per il prossimo turno grazie ad un netto 3-1. I marcatori della sfida sono stati Charles De Ketelaere (con una doppietta) e Miranchuk. Nel finale inutile il gol della bandiera di Boloca.

Come già anticipato, l’approccio degli orobici alla sfida è stato veemente. Dopo venti minuti di studio, alla prima vera accelerazione i padroni di casa passano. Con un movimento da vero bomber De Ketelaere elude l’intervento del diretto marcatore e batte l’incolpevole Cragno, che non può nulla neanche sui due sigilli di De Ketelaere e Miranchuk messi a segno nella seconda frazione di gioco. Il Sassuolo, mai seriamente in partita, rimedia un’altra sconfitta di una stagione che si sta rivelando assolutamente complicata. Il prossimo match di campionato contro la Fiorentina ha tutta l’aria di essere un autentico spartiacque per i neroverdi. L’Atalanta, invece, vola ai quarti di Coppa Italia, dove se la vedrà con il Milan, che ieri sera ha avuto la meglio senza patemi d’animo del Cagliari di Claudio Ranieri.