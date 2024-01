PAGELLE E TABELLINO MILAN-CAGLIARI 4-1: bomber Jovic, Hernandez tuttofare

Pagelle, voti e tabellino di Milan-Cagliari, match valevole per gli Ottavi di finale di Coppa Italia

Il Milan di Stefano Pioli vince in scioltezza contro il Cagliari e accede ai quarti di finale di Coppa Italia.

Il Diavolo sblocca il match contro il Cagliari, al 28esimo con un gol di Luka Jovic, che sfrutta un assist di Theo Hernandez e un errore in marcatura di Hatzidiakos. Il raddoppio arriva al 40esimo dopo una cavalcata pazzesca del francese, che serve ancora una volta il serbo, che con la complicità di Radunovic, la mette dentro. La ripresa si apre con la rete di Traore, dopo un altro errore del portiere dei sardi. Nel finale ecco anche i gol del Cagliari, con un tiro da fuori deviato da Luvumbo, e di Rafa Leao, che fa pace con San Siro.

Ecco i voti

MILAN

Mirante 6,5

Calabria 6 – Dal 60′ Florenzi 6

Simic 6,5

Hernandez 7,5

Jimenez 7 – Dal 79′ Bartesaghi s.v.

Adli 6

Reijnders 6 – Dal 79′ Zeroli s.v.

FLOP Chukwueze 5 – In una serata dove al Milan tutto va bene, la nota negativa è il nigeriano, che non riesce a lasciare il segno. Poteva essere la sua partita visti gli spazi che il Cagliari conceda, ma l’ex Villarreal non trova il guizzo, sparendo tra le maglie bianche dei sardi. La sintesi della sua partita è il tiro debole allo scadere finito tra le braccia di Radunovic.

Romero 5,5 – Dal 71′ Pulisic 6

Traore 7 – Dal 70′ Leao 7

TOP Jovic 7,5 – E’ passato un mese esatto dal suo primo gol con la maglia del Milan. Era il 2 dicembre quando il serbo trovava le rete contro il Frosinone. Poi sono arrivati i centri con Atalanta e Salernitana, oltre che un ottimo match a Newcastle. Stasera la prima doppietta, con la quale allontana l’arrivo di un attaccante a gennaio e si prende un po’ di Milan. E dire che la serata si era aperta con un errore a tu per tu con Radunovic, ma poi il 26enne si è rifatto con gli interessi.

All. Pioli 7,5 – Va detto, pochi avevano condiviso la scelta di affidarsi ad un turnover massiccio, con tantissimi giovani, in una competizione da vincere. Ma alla fine ha ragione lui: la partita scorre via liscia, con la doppietta di Jovic e la rete di uno dei ragazzi della Primavera, Traore. Pioli ritrova anche gli applausi di tutto San Siro, che torna a cantare come non faceva da tempo, e il gol di Rafa Leao.

CAGLIARI

Radunovic 3,5

Di Pardo 5 – Dal 72′ Zappa 6

Wieteska 5

Obert 5

Hatzidiakos 5

Deiola 5

Makoumbou 5,5

Jankto 5 – Dal 64′ Azzi 6,5

Mancosu 5 – Dal 72′ Sulemana 6

Petagna 5 – Dal 64′ Pereiro 6

Luvumbo 6

All. Ranieri 5

TABELLINO

MILAN-CAGLIARI 4-1

MILAN (4-2-3-1): Mirante; Calabria, Simić, Hernández, Jiménez; Adli, Reijnders; Chukwueze, Romero, Traorè; Jović. A disp.: Maignan, Nava; Bartesaghi, Florenzi, Kjær, Nsiala; Loftus-Cheek, Pulisic, Zeroli; Giroud, Leão. All.: Pioli.

CAGLIARI (4-3-1-2): Radunović; Di Pardo, Wieteska, Obert, Hatzidiakos; Deiola, Makoumbou, Jankto; Mancosu; Petagna, Luvumbo. A disp.: Aresti, Scuffet; Azzi, Capradossi, Goldaniga, Zappa; Sulemana, Viola; Oristanio, Pereiro. All.: Ranieri.

GOL: 29′ e 43′ Jovic (M), Traore (M), 88′ Luvumbo (C), 92′ Leao (M)

AMMONITI: Di Pardo (C)

ESPULSI:

Arbitro: Prontera di Bologna.