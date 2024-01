Milan-Cagliari, Ranieri a testa bassa: “Chiedo scusa, non lo accetto”

Le dichiarazioni di Claudio Ranieri al termine del match di San Siro, Milan-Cagliari, valevole per gli Ottavi di finale di Coppa Italia

Finisce agli Ottavi di finale l’avventura in Coppa Italia del Cagliari di Claudio Ranieri. I rossoblu sono stati sconfitti dal Milan con il risultato di 4 a 1.

“Sono molto dispiaciuto – esordisce il tecnico dei sardi in conferenza stampa -. Sapevo che avremmo sofferto, avevamo iniziato bene, ma dopo il primo gol ci siamo sciolti come neve al sole. Per una squadra che deve salvarsi questo non va bene. Nei gol presi ci sono troppi errori da parte nostra, i calciatori impiegati oggi hanno perso un’occasione d’oro per dimostrarmi che possono giocare. In campionato ho una partita cruciale, stasera abbiamo fatto poco e chiedo scusa ai nostri tifosi. Siamo naufragati, non accetto che i miei giocatori si siano impauriti dopo il primo gol”.

Cagliari, Ranieri: “Non so quando torna Lapadula”

Claudio Ranieri, visibilmente dispiaciuto, non fornisce buone notizie sulle condizioni di Lapadula.

L’attaccante è alle prese con un nuovo infortunio: “Ha due costole incrinate, non so quando si riprenderà, non posso dire 2-3 settimane”, afferma il tecnico, che non pensa al mercato: “Prima bisogna per acquistare, vediamo se ci sarà qualcosa di interessante che può servire, ma oggi la nostra preoccupazione è la partita contro il Lecce”.