Erede di Calhanoglu all’Inter: pagano subito la clausola

Assalto dalla Premier per il gioiello della Champions League: servono 60 milioni a gennaio per il cambio di maglia

Martin Zubimendi è uno dei principali artefici della brillante campagna europea della Real Sociedad, sorpresa della fase a gruppi di Champions League.

Dopo l’ottimo campionato nella scorsa stagione, i baschi sono riusciti a strappare il pass per gli ottavi di Champions classificandosi al primo posto nel girone davanti all’Inter. Zubimendi con le sue prestazioni aveva attirato l’attenzione delle big d’Europa già l’anno scorso, con il Barcellona in prima fila per il suo cartellino. Il pivote della nazionale spagnola intriga anche la stessa Inter, che lo ha seguito nei mesi scorsi e ovviamente lo ha osservato da vicino nelle due sfide di Champions League, dove fra l’altro il classe ’99 è stato uno dei migliori in campo. Un assalto a Zubimendi da parte dell’Inter è comunque molto complicato, sia per l’agguerrita concorrenza che per la clausola rescissoria da 60 milioni di euro del centrocampista, sotto contratto fino a 2027 con la Real Sociedad.

Calciomercato Inter, l’Arsenal fa sul serio per Zubimendi

Il sodalizio nerazzurro eventualmente potrebbe pensare a un’offensiva per il giocatore basco se Calhanoglu dovesse cedere alle lusinghe dall’Arabia Saudita o intascando un tesoretto importante la prossima estate da una possibile cessione di Barella.

Intanto la corsa a Zubimendi si fa sempre più agguerrita, con l’Arsenal che farebbe sul serio per portarlo già a gennaio a Londra come scrive in Spagna il portale ‘Todofichajes.com’. Il connazionale Arteta stravede per il 24enne centrocampista e starebbe sollecitando la dirigenza dei ‘Gunners’ a mettere sul piatto la clausola rescissoria già nella finestra invernale del mercato per averlo subito a disposizione. La Real Sociedad però vorrebbe tenere almeno fino a giugno il suo gioiello, con lo stesso Zubimendi che non sarebbe intenzionato a cambiare maglia a stagione in corso dopo l’exploit in Champions League.