Dopo Bonucci, in arrivo il difensore per Mourinho | CM.IT

La Roma sta per mettere le mani su un difensore, dopo il mancato arrivo di Bonucci: buone notizie per Mourinho, le ultime di Calciomercato.it

Il dietrofront improvviso per Bonucci alla Roma, raccontato da Calciomercato.it, ha privato i giallorossi dell’atteso colpo in difesa. Situazione sempre più delicata in retroguardia per la squadra di Mourinho, che a breve sarà ancora più in emergenza.

Smalling è ancora fuori dai radar e sempre più un giallo, Kumbulla non è ancora pronto e Ndicka presto partirà per la Coppa d’Africa. Roma che dunque rimarrebbe con i soli Llorente e Mancini come centrali di ruolo a disposizione, più Cristante adattabile in quella posizione. Ecco perché Tiago Pinto sta spingendo per regalare all’allenatore un innesto quanto prima.

Dei possibili movimenti dei giallorossi in difesa abbiamo parlato in questi giorni sulle nostre pagine, spiegando che il ds capitolino sta andando a caccia di operazioni low cost. Ci sono diversi nomi in ballo, come quelli di Kiwior e Theate, giocatori a cui è difficile arrivare per costi e per propensioni delle rispettive società. Molto difficile arrivare anche a giocatori come Milenkovic e Pablo Marì, altri nomi papabili sono quelli di Solet, Chalobah e Dier, ognuno con le proprie criticità. Come raccolto dalla redazione di Calciomercato.it, comunque, la Roma sembrerebbe aver fatto la sua scelta e rotto gli indugi: si parla dell’arrivo di un profilo giovane, comunitario (potenzialmente anche inglese, visto che da questa estate sono stati equiparati agli altri calciatori dell’UE), in prestito secco senza opzione di riscatto. La sua identità, per il momento, è ancora celata.