Cristiano Ronaldo dilaga, Kessié al 99′: ancora spettacolo in Saudi Pro League

Cristiano Ronaldo segna ancora, lo stesso per Mitrovic e Kessiè la decide in pieno reecupero: il recap dell’ultimo turno in Saudi Pro League

Nuovo anno, ma vecchie abitudini. Per Calciomercato.it è giunto il momento del consueto recap settimanale sulla Saudi Pro League araba. Lo scorso turno, il primo del girone di ritorno, è stato anche l’ultimo prima di una lunga sosta che si concluderà a febbraio.

Da oggi sarà il momento di concentrarsi sul calciomercato, con possibili insidie anche per tutte le società in Europa. La Serie A, che ha fornito un numero importantissimo di talenti alla lega, è di nuovo nel mirino, ma ora anche la classifica della lega sarà un fattore per convincere i calciatori.

Una classifica che è ben delineata dopo 19 giornate, che vedono in testa sempre il solito inafferrabile Al-Hilal. I biancoblu non hanno mai perso in questo campionato, pareggiando una sola partita. Anche nell’ultimo turno, hanno proseguito la loro striscia di vittorie con un 2-0 in casa dell’Al-Feiha, targato ancora una volta Mitrovic.

CR7 segna ancora, anche Kessié è decisivo: il recap arabo

Chi non ha intenzione assolutamente di fermarsi è anche il miglior realizzatore del 2023: Cristiano Ronaldo. Il talento portoghese, capocannoniere della Saudi Pro League, è entrato nel tabellino dei marcatori anche nell’ultimo turno, segnando al 92′.

Il suo Al-Nassr ha dilagato per 4-1 in casa dell’Al-Taawon, che crolla dunque per la seconda partita consecutiva tra le mura amiche, restando comunque quarta in classifica. Oltre a CR7 (su assist di Fofana, seguito dal Napoli), a segno anche un’altra vecchia conoscenza della Serie A, Marcelo Brozovic. Chiudono la pratica Laporte e Otavio.

Giornata florida per gli ex del nostro campionato, come dimostrato dal gol vittoria al minuto 99 di Kessié. Il centrocampista decide su rigore, di misura, una gara insidiosa contro l’Al-Khaleej e permette al suo Al-Ahli di conquistare 3 punti pesanti per portarsi a +6 dal quarto posto.

Fermo l’Al-Ittihad di Benzema, che tornerà a giocare tra un mese, di questo ne approfitta in parte l’Al-Fateh che pareggia per 0-0 con l’Al-Akhdoud, portandosi momentaneamente a +1 sui gialloneri al sesto posto. Anche l’Al-Ettifaq di Wijnaldum si ferma sull’1-1, mentre torna finalmente a vincere l’Al-Shabab di Carrasco. Perde, invece, il Damac quinto in classifica.

Il campionato, ora, ripartirà direttamente il prossimo 15 febbraio. Una settimana prima l’Al-Ittihad recupererà la 19a giornata, per poi dare spazio al 20° turno che dovrà ancora essere calendarizzato tra anticipi e posticipi.