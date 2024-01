Addio definitivo a Vlahovic: si chiude a 39 milioni e ci rimette l’Inter

Dusan Vlahovic continua a essere al centro dei rumors: l’intreccio con il serbo della Juventus nella sessione del mercato invernale

Al Chelsea serve un nuovo bomber a metà stagione e sul taccuino della dirigenza dei ‘Blues’ era finito nuovamente Dusan Vlahovic come riportano le sirene d’Oltremanica.

Il centravanti serbo è stato protagonista finora di un campionato altalenante con la maglia della Juventus e già la scorsa estate era stato sondato dal club londinese in un ipotetico scambio, successivamente naufragato, con Lukaku. Alla fine l’ex Fiorentina è rimasto alla corte di Allegri, considerando inoltre che non è arrivata l’offerta “irrinunciabile” che la Juve e Giuntoli aspettavano per dare il via libera alla cessione del numero nove. Intanto la ‘Vecchia Signora’ lavora al rinnovo di Vlahovic, che almeno nel mercato invernale non sarà oggetto di trattative per lasciare eventualmente Torino. Se ne riparlerà in caso la prossima estate, quando lo scenario sul prolungamento oltre il 2026 sarà più chiaro e anche la situazione in campo del nazionale serbo.

Calciomercato Juventus, il Chelsea molla Vlahovic: assalto a Dovbyk

Se Vlahovic tornerà a marcare la differenza difficilmente la Juventus si priverà del suo centravanti, al contrario tornerebbe a considerare le offerte per l’attaccante che ha un prezzo intorno ai 70 milioni di euro per la dirigenza della Continassa.

Intanto sembra sfumare definitivamente per il classe 2000 l’ipotesi Chelsea, visto che i ‘Blues’ avrebbero messo nel mirino Artem Dovbyk per rinforzare l’attacco di Pochettino in questa finestra di gennaio come scrive in Inghilterra il ‘Mirror’. Il centravanti ucraino, che piace molto anche all’Inter, si sta mettendo in mostra con la rivelazione Girona nella Liga e sarebbe il prescelto della dirigenza della compagine londinese. Il Chelsea starebbe così pianificando un assalto da 39 milioni di sterline, oltre 45 milioni di euro al cambio, per strappare Dovbyk al Girona e alle altre pretendenti.