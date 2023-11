Tra rinnovo e addio alla Juventus: nuova esclusione per Vlahovic

Seconda panchina consecutiva per Dusan Vlahovic: Allegri conferma il duo Chiesa-Kean per l’anticipo dell’Allianz Stadium contro il Cagliari

Massimiliano Allegri non cambia e conferma Kean al fianco di Chiesa nel reparto offensivo della Juventus per l’anticipo di campionato con il Cagliari.

L’attaccante italiano, convocato da Spalletti per le prossime e decisive sfide della Nazionale azzurra, è stato preferito ancora una volta a Dusan Vlahovic che si accomoderà in panchina nella sfida dell’Allianz Stadium, tutto esaurito per l’occasione. Fa certamente discutere la nuova esclusione del centravanti serbo, che era già partito tra le riserve nella trasferta contro l’ex Fiorentina. Il numero nove a partita in corso non aveva avuto peraltro un grande impatto sul match e in questo momento è indietro nelle gerarchie offensive di Allegri.

Calciomercato Juventus, Vlahovic riserva di lusso: futuro in bilico

Vlahovic, complice anche il problema alla schiena che adesso comunque sembra smaltito, ha perso la brillantezza di inizio stagione e non va segno da quasi due mesi, ovvero dalla doppietta del 16 settembre con la Lazio.

Il bomber classe 2000 deve perciò risalire la china e riconquistarsi un posto al sole nell’attacco di Allegri, al netto ovviamente dei rumors sul futuro e del rinnovo con la ‘Vecchia Signora’. Vlahovic è in scadenza nel giugno 2026 e al momento c’è distanza con la dirigenza della Continassa, che vorrebbe spalmare l’oneroso ingaggio a salire del serbo che andrà a percepire fino a 12 milioni di euro netti nell’ultimo anno di contratto. Se Giuntoli non riuscirà a trovare un accordo con gli agenti dell’ex Fiorentina potrebbero aprirsi le porte per un addio in estate, con la Juve che punterebbe a incassare tra i 70 e gli 80 milioni da un’eventuale cessione di Vlahovic.