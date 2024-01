Serie A(rabia), da Sanchez a Immobile: i possibili trasferimenti di gennaio

Il calciomercato sta per ripartire, anche in Arabia, scopri tutti i possibili trasferimenti dalla Serie A nelle prossime settimane

E’ trascorso un intero girone d’andata nella Saudi Pro League araba e ora l’attenzione si potrà spostare nuovamente sul calciomercato. La scorsa estate dall’Arabia Saudita è nato un movimento storico per quel che riguarda le trattative, tanto da portare decine di talenti, anche a fine carriera, a lasciare l’Europa.

Da Cristiano Ronaldo (che aveva già imboccato questa strada mesi prima), passando per Benzema, Neymar, Milinkovic-Savic, Kessié, Brozovic, Koulibaly, Mitrovic e Mahrez, fino ad arrivare a Kanté, Roberto Firmino ed il giovanissimo Gabri Veiga. Questi sono stati soltanto alcuni dei calciatori che hanno deciso di vivere una nuova esperienza.

La frontiera del calcio futuristico, che, in questi mesi, però, non ha suscitato un così grande interesse nel nostro continente. In Italia le partite in chiaro hanno ottenuto pochissimi ascolti e tra i quotidiani ed i siti sportivi, solo noi di Calciomercato.it, vi stiamo riportando aggiornamenti settimanali su quanto avviene nella Saudi Pro League.

Dalla Serie A all’Arabia: quanti calciatori in partenza. I possibili colpi

Eppure il calciomercato arabo, con i suoi contratti faraonici, spaventa ancora le società di tutta Europa e soprattutto della Serie A, uno dei campionati che ha fornito il maggior numero di giocatori alla lega. Anche per questo gennaio, infatti, non si escludono partenze importanti.

Abbiamo deciso, dunque, di stilare un elenco di calciatori che potrebbero essere coinvolti tra gennaio e l’estate. Qualcuno potrebbe lasciare immediatamente i club d’appartenenza, mentre qualcun altro avrà l’opportunità di trovare un pre accordo.

A far discutere maggiormente, sono quei giocatori in scadenza di contratto, che non hanno trovato ancora un accordo per il rinnovo. In casa Inter ce ne sono due, su tutti, che potrebbero interessare al panorama arabo: Alexis Sanchez e l’infortunato Juan Cuadrado. Se per quest’ultimo potrebbe vincere la resistenza nerazzurra, per trattenerlo almeno fino a giugno, sul cileno ci sono molte più chance di un addio.

Deludente il suo ritorno in casa Inter, costellato anche di numerosi infortuni. A 35 anni, da poco compiuti, per l’attaccante cileno in particolare la strada araba sembra quella più consona già a gennaio. Difficilmente immaginiamo che le prime 3 squadre (Al-Hilal, Al-Nassr e Al-Ahli) possano fiondarsi su di lui, ma già una società come l’Al-Taawon, quarta in classifica, potrebbe farci un pensiero.

In casa Lazio sono due le posizioni delicate: quelle di Ciro Immobile e Felipe Anderson. Entrambi vicini alla fine del contratto, non più giovanissimi e con il rinnovo ancora lontano. L’attaccante è stato vicinissimo all’Arabia già in estate e non sta vivendo una stagione felicissima. Con la giusta offerta, con ogni probabilità dell’Al-Ahli, il calciatore potrebbe tornare a vacillare e lo stesso i biancocelesti.

Discorso differente per il brasiliano, al momento ancora non accostato concretamente ai club arabi, ma che rispecchia i canoni di un profilo allettante per le società della Saudi Pro League. Non è da escludere anche una chiacchierata in vista dell’estate.

Dai casi Roma a Victor Osimhen: il punto sull’Arabia

Un altro club che potrebbe essere pienamente coinvolto nelle trattative con le società arabe è la Roma, che già la scorsa estate ha ceduto Ibañez all’Al-Ahli. I giallorossi potrebbero valutare l’addio di un altro difensore, vale a dire Smalling.

Il centrale manca dal campo da settembre e non sembra intenzionato a rientrare. Reale problema fisico o pre tattica per lasciare la società? Il mercato si avvicina ed è evidente che un’offerta importante potrebbe anche spingere a delle riflessioni, sia il club, che il giocatore.

Discorso simile, ma più improntato per l’estate, quello riguardante Lorenzo Pellegrini. Il capitano della Roma sta vivendo una pessima stagione tra infortuni e gare sotto tono e anche su di lui sarebbe piombato l’Al-Ahli, intenzionato a rinforzarsi dopo un inizio di stagione positivo, ma non del tutto brillante. Le parti potrebbero incontrarsi.

Infine, il Napoli. Per gli azzurri bisogna però aprire un discorso differente: il primo è legato a Diego Demme ed il secondo a Victor Osimhen. Il centrocampista è un esubero dallo stipendio importante e, fin qui, nessuna società si è mossa concretamente per acquistarlo. L’Arabia potrebbe diventare un piano B? Non è affatto da escludere.

Per il centravanti nigeriano, che ha ricevuto offerte folli la scorsa estate, possiamo dire di escludere al 99% un suo passaggio in Arabia Saudita nel mercato di gennaio. L’attaccante sta per rinnovare il contratto con il Napoli e una sua cessione è prevista più per l’estate, magari in Premier League.