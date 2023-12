Mitrovic segna ancora, CR7 passa in coppa, Benzema delude: il recap dall’Arabia

Mitrovic non si ferma, Ronaldo passa in coppa, mentre Benzema sbaglia un rigore decisivo: tutte le emozioni dall’Arabia Saudita

Appuntamento fisso con la nostra rubrica legata al campionato arabo. Come ogni lunedì sulle pagine di Calciomercato.it è giunto il momento del recap di quanto avvenuto nella Saudi Pro League e non solo, dato che in questa settimana sono state altre due le competizioni che hanno coinvolto club arabi.

Oltre al campionato, infatti, è andata in scena la coppa nazionale, la King Cup, e il Mondiale per Club, che ha visto scendere in campo l’Al-Ittihad di Karim Benzema. In Saudi Pro League, intanto, siamo giunti al girone di boa, avendo completato il girone d’andata. Tutti, tranne il sopracitato Al-Ittihad e l’Al-Nassr di CR7, impegnato appunto in coppa.

Le due squadre, attualmente quinta e seconda in campionato, recupereranno il 17° turno il prossimo 26 dicembre. I due ex compagni di squadra del Real Madrid, che per anni hanno condiviso lo spogliatoio e decine di trofei, si sfideranno per la prima volta.

Arabia: nessuno sa fermare Mitrovic, CR7 vola in coppa

Ma come è andata questa 17a giornata di Saudi Pro League? E’ necessario iniziare con la solita capolista, l’Al-Hilal, che non sa come si perde. I bianco-blu hanno ottenuto l’ennesimo successo casalingo, sull’Al-Wehda per 2-0 con i gol di Abdulhamid ed il solito Mitrovic, che si è portato ad una sola rete da Cristiano Ronaldo in classifica (avendo però giocato una partita in più).

Proprio in virtù del turno in più disputato rispetto all’Al-Nassr, la capolista si è momentaneamente portata a +10 sul secondo posto. La squadra del portoghese, dunque, non può più sbagliare da qui in avanti se non vorrà consegnare il titolo alla rivale già in pieno inverno.

E’ tornato a vincere l’Al-Ahli di Kessié e Gabri Veiga, che si è imposto per 4-0 in trasferta dopo il deludente 0-0 dell’ultimo turno. I biancoverdi hanno chiuso la pratica nel primo tempo con un triplo assist di Saint-Maximin e la rete finale su rigore di Mahrez, miglior marcatore della squadra.

Non si è fermato l’Al-Taawon di Barrow. La squadra più sorprendente e meno blasonata tra le prime in classifica, ha portato a casa i 3 punti per la terza partita consecutiva, vincendo per 2-0 sull’Al-Ettifaq. Restano così agganciati all’Al-Ahli e si sganciano momentaneamente di ben 6 punti dall’Al-Ittihad.

A proposito dei gialloneri, pesantissima l’eliminazione patita ai quarti di finale del Mondiale per Club per mano dell’Al Ahly, squadra egiziana. Un 3-1 nel quale Karim Benzema, autore della rete della bandiera in pieno recupero, ha sbagliato un calcio di rigore al 45′ sul momentaneo risultato di 1-0.

Ha passato il turno di coppa, invece, l’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo, che ha eliminato per 5-1 l’Al-Shabab di Carrasco. L’ex Atletico, da noi etichettato come maggior delusione tra gli acquisti in Arabia, ha anche sbagliato un calcio di rigore. In semifinale, CR7 e compagni sfideranno l’Al-Khaleej, mentre dall’altra parte del tabellone l’Al-Hilal dovrà aspettare la sfida tra Al-Faysaly e Al-Ittihad.