In estate sarà addio all’Inter: Zhang incassa 25 milioni | CM.IT

L’Inter sta chiudendo l’ingaggio di Buchanan: l’arrivo del canadese potrebbe portare alla cessione di un big nel prossimo mercato estivo

L’Inter mette a segno il primo colpo del 2024, con Tajon Buchanan ormai a un passo dal vestire la casacca nerazzurra a partire dalla prossima settimana.

La dirigenza di Viale della Liberazione sta definendo con il Club Brugge l’affare per l’arrivo alla corte di Simone Inzaghi del laterale canadese, previsto a inizio gennaio o comunque prima della Befana. Buchanan riempirà la casella di vice Dumfries dopo l’infortunio di Cuadrado, out almeno fino a inizio aprile dopo l’intervento al tendine achilleo. Il prossimo volto nuovo dell’Inter non potrà usufruire del Decreto crescita, che sarà abolito dal Governo già dal primo gennaio. Poco male per gli uomini mercato nerazzurri visto l’ingaggio contenuto dell’ormai ex Brugge (1,5 milioni a stagione), che prima della chiusura del 2023 hanno definitivo in questo senso i rinnovi di Mkhitaryan e Darmian. Restando sulla corsia destra nessun accordo invece per Denzel Dumfries, attualmente in scadenza nel giugno 2025 con la società vice campione d’Europa.

Calciomercato Inter, Dumfries in bilico: sarà addio senza rinnovo

Rimane infatti distanza tra le parti sull’ingaggio fino al 2027 dell’esterno olandese: l’Inter offre poco sotto i 4 milioni di euro, mentre gli agenti dell’ex PSV Eindhoven ambiscono per il loro assistito a uno stipendio da circa 5 milioni netti a stagione.

Su queste basi sarà molto complicato trovare un accordo anche nei prossimi mesi, considerando inoltre l’abolizione del Decreto crescita. Dumfries chiede emolumenti al lordo superiori ai 9 milioni annui, fuori portata per il presidente Zhang. Senza un deciso passo indietro del nazionale orange, l’Inter prenderebbe in seria considerazione l’addio del giocatore in estate quando sarà a un solo anno dalla scadenza contrattuale. Marotta e Ausilio – come appreso da Calciomercato.it – senza l’accordo sul rinnovo panificherebbero la cessione di Dumfries per non rischiare di perderlo a parametro zero, valutando il suo cartellino tra i 20 e i 25 milioni di euro. Il laterale classe ’96 continua ad avere estimatori all’estero, specialmente in Premier League.

Intanto in uscita a centrocampo c’è Agoume, praticamente mai utilizzato da Inzaghi e corteggiato da diversi club in Europa, Siviglia in primis. Per Sensi invece al momento non è arrivata nessuna proposta concreta: si fa largo così l’ipotesi che l’ex Monza e Sassuolo lasci l’Inter direttamente a giugno al termine del contratto con i nerazzurri.